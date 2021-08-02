በድሬዳዋ የጎርፍ ተጋላጭነት ለመቀነስ የሚያግዝ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተካሄደ

ሐረር፤ሐምሌ 26 ቀን 2013 (አዜአ) በድሬዳዋና አካባቢው የሚያጋጥመው የጎርፍ ተጋላጭነትን ለመቀነስ የሚያገዝ ተፋሰስን መሰረት ያደረገ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተካሄደ፡፡
የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ከፌዴራል መንግሥት በተመደበለት 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ድሬዳዋን ከጎርፍ የሚታደግ ፕሮጀክት እያካሄደ ነው፡፡
በችግኝ ተከላው መረሃ ግብር ወቅት የዩኒቨርሲቲው የግብርናና አካባቢ ሳይንስ መምህርና የፕሮጀክቱ አስተባባሪ ዶክተር ተሰማ ቶሩ እንዳሉት፤ ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሀረማያና ቀርሳ ወረዳዎች ከፍተኛ ተራሮች የሚነሳው ደራሽ ውሃ በድሬዳዋና አካባቢው ላይ በሚያስከትለው ጎርፍ ሕይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ሲያደርስ ቆይቷል፡፡
በድሬዳዋ በየጊዜው የሚከሰተውን የጎርፍ ችግር በዘላቂነት ለመፍታትና ለወጣቶች ሥራ ለመፍጠር ዓላማውን ያደረገው ፕሮጀክቱ 882 ሺህ ሀገር በቀል ችግኞች ለተከላ መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል፡፡
በሐረማያ ወረዳ ብቻ በ835 ሄክታር ላይ የተለያዩ ዝርያ ያላቸው ችግኞች መተከላቸውን አውስተው፤ መሰል ሥራዎች በቀርሳና ሌሎች አካባቢዎች ይካሄዳሉ ብለዋል፡፡
እንዲሁም 9 ነጥብ 5 ኪሎ ሜትር የሚሆን የእርከን ሥራ መከናወኑንና ለባለሙያዎችና አርሶ አደሮች ስልጠና መሰጠቱን ዶክተር ተሰማ አመላክተዋል፡፡
በተጨማሪም በአካባቢው የውሃ ማበልፀግና ተጓዳኝ ሥራዎች እንደሚከናወኑ አስረድተዋል፡፡
በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ አቀፍ ልማት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ይስሃቅ ዩሱፍ በበኩላቸው፤ ተቋሙ ከመማር ማስተማርና ምርምር ስራ ባሻገር የአካባቢውን ማህበረሰብ ኑሮ ለመቀየር እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በዚህም ከአካባቢው ማህበረሰብ፣ ከፌደራልና ክልል ተቋማት ጋር በመቀናጀትም የደንገጎ አካባቢን ወደ ቀድሞ ይዞታው ለመመለስ በመንቀሳቀስ ላይ እንደሚገኘ ጠቅሰዋል፡፡
የተተከሉ ችግኞች ጸድቀው በዘላቂነት እንዲለሙ ለማስቻል ተገቢውን ክትትል እንደሚደረግ አመልክተዋል፡፡
ከአካባቢው አርሶ አደሮች መካከል አቶ በርከሌ መሐመድ፤ ከዩኒቨርሲቲው ጋር በመተባበር እርከን በመስራትና ችግኞችን በመትከል አፈር እንዳይሸረሸርና በድሬዳዋ አስተዳደር የሚያስከትለውን የጎርፍ አደጋን ለመከላከል በልማቱ መሳተፋቸውን ተናግረዋል፡፡
አቶ ዳንኤል ፍልፍሉ በበኩላቸው፤ ችግኝ በመትከል በተለይም የውሃ ሃብትን ለማጎልበትና ምቹ የአየር ንብረት ከመፍጠር አንፃር ከፍተኛ ድርሻ አለው ብለዋል፡፡