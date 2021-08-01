አሸባሪውን የህወሃት ቡድን ለመደምሰስ የሚቆጠብ ነገር የለም

ድሬዳዋ፤ ሐምሌ 25/2013(ኢዜአ) የድሬዳዋ ወጣቶች እንደሁሉም የሃገሪቱ ዜጎች ከአገር መከላከያ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ አሸባሪውን የህወሃት ቡድን ለመደምሰስ የምንሰስተው ነገር የለም በማለት ወደ ግንባር ተንቀሳቅሰዋል።
ከአገር መከላከያ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ መዘጋጀታቸውን የገለጹት ወጣቶቹ ለሃገራቸው ወታደር ለመሆን ተንቀሳቅሰዋል።
ወደ ግንባር የዘመቱት ወጣቶች ባስተላለፉት መልዕክት አገርን ለማፈራረስና የመበታተን አላማ ያነገበውን ቡድን ቆሞ የሚመለከት ወጣት እንደሌለም አስታውቀዋል፡፡
የሀገር መከላከያ ሠራዊት ፣ ሚሊሻና ልዩ ኃይሎች በአሸባሪው ላይ እየወሰዱት የሚገኘውን ህግ የማስከበር ተልዕኮ ለማገዝ ወደ ግንባር መዝመታቸው ቀድሞውኑ ሲፈልጉት የነበረ ጉዳይ እንደሆነ ይገልጻሉ።
ወጣት አህመድ ኡስማን ከሠራዊቱ ጎን በመሰለፍ አገርን ለማዳን መዝመት እንሚያኮራ ገልጾ፤ “አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ የምንሳለት ህይወት እንደሌለም ነው በከፍተኛ ወኔ የገለጸው።
ወጣት በኃይሉ ጌታቸው በበኩሉአሸባሪውን ቡድን ለህግ ማቅረብና የአገርን ደህንነት መጠበቅ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ሊሆን እንደሚገባ ተናግሯል፡፡
እሱም ይሄን እድል በመጠቀም ለሃገሩ ወታደር ለመሆን መንቀሳቀሱ የህይወት ዘመኑ ትልቅ ስራ እንደሆነም ያስረዳል ።
ትላንት ምሽት በተካሔደው የወጣቶች የሽኝት መርሃ ግብር ላይ የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አህመድ መሐመድና የካቢኔ አባላት፣ የአገር መከላከያ ሠራዊት አመራሮች ተገኝተዋል።
ምክትል ከንቲባ አህመድ መሐመድ ባስተላለፉት መልዕክትም ወጣቶቹ አገርን በማዳን ዘመቻ መሳተፋቸው አገርንና ወገንን የሚያኮራ ለአገር ጥሪ የተሰጠ ወቅታዊ ምላሽ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ወጣቶቹ ተልዕኳቸው ስኬታማና ፍሬያማ እንዲሆን ተመኝተው፤ “አገርን ለማዳንና የህውሃት አሸባሪ ቡድንን ለህግ ለማቅረብ የሚከናወኑ ተግባራት ከዳር እንዲደርሱ የድሬዳዋ አስተዳደርና ነዋሪ እስከመጨረሻው አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋሉ” ብለዋል፡፡
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጁሃር በበኩላቸው “የህውሃት አሸባሪ ቡድን ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በመቀናጀት አገርን ለማፍረስ የሚያከናውነው የሽብር ተግባር መቼም ቢሆን በኢትዮጵያ ምድር ላይ አይሳካም” ብለዋል፡፡
ወጣቶች ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ወደ ግንባር መዝመታቸው ሁሉንም ያኮራና የሚያስመካ ታሪካዊ ገድል መሆኑንም ገልፀዋል፡፡