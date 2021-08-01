ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን እስከ ግንባር ድረስ ከጎኑ ነን

ሀረር፤ ሐምሌ 25/2013(ኢዜአ) በሃገር ላይ በአሸባሪው የህወሃት ቡድን የተፈጸመውን ክህደት መላው ኢትዮጵያዊያን ከዳር ዳር ከማውገዝ ባለፈ ለሃገር መከላከያ ሰራዊት የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው ቀጥለዋል።
ሃገር የማዳን ስራውን ለማሳካት ውድ ሕይወቱን ለሚሰጠው የሃገር መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አጋርነት ሰራዊቱን ከመቀላቀል ጀምሮ በዓይነትና በገንዘብ የሚደረገው ድጋፍም በስፋት እየጎረፈ ነው።
ሃረሪዎችም እንደሌላው የሃገራቸው ህብረተሰብ ሁሉ የአገር መከላከያ ሰራዊት በተሰማራበት የግዳጅ ቀጠና ድረስ በመሄድ አለኝታነታቸውን እንደሚያሳዩ በተደጋጋሚ ገልጸዋል።
ዛሬ በሀረሪ ክልል ለአገር መከላከያ ሰራዊት ሲዘጋጁ የነበሩ ስንቅ፣ በሬ እና ፍየሎች ዛሬ መጓጓዝ መጀመሩም የዚሁ አካል ነው።
በፕሮግራሙ ላይ ያገኘናቸው የሐኪም ወረዳ ነዋሪ ወይዘሮ ኢፍቱ ተስፋዬ “መስዋትነት እየከፈለ ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊት የስንቅ ዝግጅት፣የአይነትና ሌሎች የድጋፍ ስራዎችን እያከናወን እንገኛለን” ብለዋል።
“በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ህይወቱን እየሰጠ ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊት እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቂ አይደለም” የሚሉት ወይዘሮ ኢፍቱ “እስከ ግዳጅ ቦታ በመዝለቅ ድጋፋችንን ለማሳየት ቆርጠን ተነስተናል” ብለዋል።
የምናከናውነው የድጋፍ ስራም ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ተናግረዋል።
“ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ሲኖር ነው እኛ የምንኖረው” በሚል መርህ ዳቦ ቆሎ፣በሶ፣ፍየልና በሬ በማሰባሰብ ለሰራዊቱ ድጋፍ አድርገናል ያሉት የአቦከር ነዋሪ ወይዘሮ ኪሚያ ኡስማኢል ናቸው።
“የመከላከያ ሰራዊት ልጆቻችን እንደመሆናቸው በጦርነት አንበረከክም ከምናደርገው ድጋፍ ባለፈም እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ተዘጋጅተናል” ብለዋል።
የጀኔላ ወረዳ ነዋሪ ወይዘሮ መፍቱሃ አልይ በበኩላቸው ህብረተሰቡ በተለይም ሴቶች በፍላጎታቸው በነቂስ በመውጣት ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አጋርነት በስንቅ ዝግጅት እና በደም ልገሳ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እየተወጡ መሆኑን ገልጸው፤ ድጋፉ በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በበኩላቸው የክልሉ መንግስት ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት በገንዘብ እስከ 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን አስታውሰዋል።
በአሁኑ ወቅትም እስከ አራት ሚዮን ብር የሚገመት የስንቅ፣የቁም እንስሳት እና ሌሎች የአይነት ድጋፎች መደረጋቸውን ተናግረዋል።
በክልሉ ለአገር መከላከያ ሰራዊት የተጀመረው ድጋፍ በተጠናከረ መልኩ እንደሚቀጥልም ርዕሰ መስተዳድሩ አመልክተዋል።