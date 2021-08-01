ክብራችንና መመኪያችን የሆነችው የሀገራችንን ሉአላዊነት ለማስከበር ተዘጋጅተናል

ጂንካ፤ ሐምሌ 25/2013 (ኢዜአ) ክብራችንና መመኪያችን የሆነች የሀገራችንን ሉአላዊነት ለማስከበር ተዘጋጅተናል።
በአሸባሪው ህወሓት እየተቃጣ ላለውን ሀገር የማፍረስ ዘመቻ ለመመከት በሁሉም አቅጣጫ መከላከያ ሰራዊትን የሚቀላቀሉ ወጣቶች ንቅናቄ እንደቀጠለ ነው።
ዛሬም በደቡብ ክልል በደቡብ ኦሞ ዞን ሀገራዊ ጥሪውን ተቀብለው የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን ለመቀላቀል ለወሰኑ ወጣቶች ሽኝት ተደርጎላቸዋል።
ሽኝት የተደረገላቸው ወጣቶች ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ “ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በመሆን የሀገራችን ሉዓላዊነት ለማስከበር ተዘጋጅተናል” ብለዋል።
ከተሸኙት መካከል ወጣት ትንሳኤ ግርማ “እኛ እያለን ሀገራችን አትፈርስም፤ ከሀገር በላይ የሚበልጥ ነገር የለምና ለሀገራችን የምንሰስተው ነገር የለም” ብሏል ፡፡
“ሀገራችን ክብራችንም መመኪያችንም ናት” ያለው ወጣት ትሪ ሊኮሊ በበኩሉ “ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን የሀገራችን ሉዓላዊነት ለማስከበር ተዘጋጅተናል” ሲል አቋሙን ገልጻል።
ከጓደኞቹ ጋር በመሆን ጁንታውን በመደምሰስ በድል እንደሚመለስ በኩራት ገልጿል ፡፡
ወጣት ኢያሱ አጢሶ በበኩሉ “እኛ እያለን ጠላቶቻችን ሀገራችን ላይ እንዳሻቸው ሊፈነጩ አይችሉም፤የሀገራችንን ዳር ድንበር ለማስከበር ጠላቶቿንም ለማንበርከከክ ቆርጠን ተነስተናል” ብሏል፡፡
የደቡብ ኦሞ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ አረጋ በወቅቱ ባስተላለፉት መልዕክት “ወጣቶችእኛ እያለን ኢትዮጵያ አትበተንም በማለት ከጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም በሀገር ላይ የተቃጣን ጥቃት ለመመከት ያሳዩት ቁርጠኝነት የሚደነቅ ነው ፡፡
“ኢትዮጵያ ያሸናፊነት እንጂ የተሸናፊነት ታሪክ የላትም” ያሉት አቶ ብርሃኑ “ሀገራችንን ለማፈራረስ የሚርመሰመሱ ጠላቶቻችንን በማንበርከክ በታሪክ የወረስነውን ጀግንነት በተግባር እንደምናሳይ አንጠራጠርም” ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
“ዛሬ የምንዋጋው ጁንታውን ብቻ ሳይሆን የጁንታውን አስተሳሰብ ተሸክሞ ሀገር ለማፈራረስ ሴራ የሚወጥነውን ሀይል ጭምር ነው” ያሉት አቶ ብርሃኑ የጁንታው ሀይሎችን አደብ በማስገዛት ሀገራችንን ወደቀደመው ሰላሟ እንመልሳለን ” ሲሉም ተናግረዋል፡፡
ኢትዮጵያ ከዓለም ሀገራት በቅኝ ግዛት ያልተገዛች፤ሉዓላዊነቷን ያስከበረች የጀግኖች ሀገር መሆኗን ጠቅሰዋል።
“በታሪክ በጦር ሜዳ ያሳየነው ጀብዱ እስከ ዛሬ የሚያማቸውና እንቅልፍ የሚነሳቸው ምዕራባዊን ዛሬም ከጠላቶቻችን ጋር በማበር በሀገራችን ላይ ተፅእኖ እያደረጉ ነው” ሲሉም በቁጭት ተናግረዋል።
“ኢትዮጵያዊያን ከምንግዜውም በላይ ሀገችንን በመጠበቅና እጅ ለእጅ በመያያዝ የጠላትን ሴራ ለማምከን ባሳየነው ቁርጠኝነት አንድነታችንን ይበልጥ አጠናክሯል፤ ኢትዮጵያም መቼም አትፈርስም ” ብለዋል፡፡
አቶብርሀኑወጣቶቹ የተሰጣቸውን ተልዕኮ በብቃት በመወጣት የእናት ሀገራቸውን ሰንደቅ አላማ ከፍ አድርገው ሰቅለው በድል እንደሚመለሱ እምነታቸውን በመግለጽ የኢትዮጵያን ሰንደቅ አላማን ለወጣቶቹ አበርክተዋል፡፡