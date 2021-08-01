በአሶሳ ለወንጀል መፈጸሚያነት የዋሉ 40 ሞተር ብስክሌቶች በቁጥጥር ስር ዋሉ

አሶሳ፣ ሐምሌ 25 / 2013 (ኢዜአ) በአሶሳ ከተማ የጦር መሳሪያ የማዘዋወርና ሌሎች ወንጀሎች ሲፈጸሙባቸው የነበሩ 40 ሞተር ብስክሌቶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ አስታወቀ።
የከተማው ፖሊስ መምሪያ ሃላፊ ኮማንደር ቡሽራ አልቀሪብ ለኢዜአ እንዳሉት ከከተማው ነዋሪዎች የቀረበን የወንጀል ጥቆማዎች መሠረት በማድረግ ከጸጥታ አስከባሪዎች፣ ከንግድ መምሪያና ትራንስፖርት ቢሮ የተዋቀረ ግብረሃይል እንዲቋቋም ተደርጓል፡፡
ግብረሃይሉ በዚህ ሳምንት ባደረገው ክትትል ወንጀል ሲፈጸምባቸው የነበሩ 40 ሞተር ብስክሌቶች በቁጥጥር ስር ማዋሉን ተናግረዋል።
ሞተር ብስክሌቶቹ ያለሰሌዳ ቁጥር ከአንድ ዓመት በላይ ያገለገሉ መሆናቸውን ጠቁመው፤ እስከ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ወንጀሎች ሲፈጸሙባቸው የነበሩ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
የአብዛኞቹ ሞተር ብስክሌቶች አሽከርካሪዎች ደግሞ መንጃ ፈቃድ የሌላቸው መሆናቸውን ኮማንደር ቡሽራ ተናግረዋል፡፡
የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች በቀን እና በማታ አደጋ በማድረስና ከነዋሪው ንብረት በመቀማት ያመለጡ እንደሚገኙበት አመልክተዋል።
በጫት ንግድ ፈቃድ ሽፋን ህገ-ወጥ የጦር መሳሪያ ንግድ የሚያካሂዱ እንደሚገኙበት ግብረሃይሉ ማረጋገጡን አብራርተዋል፡፡
የሞተር ብስክሌቶቹ አሽከርካሪዎች መካከል በወንጀል ክስ ጉዳያቸው በህግ እየታየ የሚገኙ እንዳሉ ሃላፊው አስረድተዋል፡፡
ግብረሃይሉ ከሞተር ብስክሌት በተጨማሪ በከተማው ያለሰሌዳ ቁጥር የሚንቀሳቀሱ ሌሎች ተሽከርካሪዎችንም በመሰል ወንጀል እንዳይሳተፉ ቁጥጥር እያረገ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
የከተማው ህብረተሰብ ወንጀልን ለመከላከል መረጃ በመስጠት ላደረገው ድጋፍ ያመሰገኑት ኮማንደር ቡሽራ ትብብሩ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል፡፡
100 ሺህ የሚጠጋ ህዝብ በሚኖርባት በአሶሳ ከተማ ከ10 ሺህ በላይ ሞተር ብስክሌቶችና ባጃጅ ታክሲዎች እንደሚገኙ ከመምሪያው የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡