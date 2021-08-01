ጅማ፣ ሀምሌ 25 ቀን 2013 (ኢዜአ) ለሀገር መከላከያ ሰራዊታችን የምንሰስተው ነገር የለም።
“ህይወቱን ለሚሰዋልኝ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ደሜን አሰጣለሁ” በሚል መሪ ቃል በጅማ ከተማ የደም ልገሳ መርሀ ግብር እየተካሄደ ነው።
ደም እየለገሱ ያሉ ወጣቶች ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት “የሀገርን ህልውና ለማስከበር ለቆመው የመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ለማድረግ የምንሰስተው የነገር የለም ” ብለዋል።
ወጣት ኢዘዲን ከማል “ለመከላከያ ሰራዊት ደም አይደለም ህይወቴን አሳልፌ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ” ብሏል።
“ኢትዮጵያን በአንድነት ሀገርን ከጥቃት ተከላክለን ሰላማዊና የለማች ሀገር ለመገንባት መስራት ይጠበቅብናል” ሲል አመልክቷል።
“መከላከያው በሁሉም ረገድ መደገፍ አለበት” ያለው ወጣት ኢዘዲን ደም መለገስም ሆነ ሌሎች ድጋፎችን ማድረግ ወቅቱ የሚጠይቀው ተግባር መሆኑን ገልጿል።
“መከላከያን ለመደገፍ የምንሰስተው ነገር አይኖርም” ያለው ደግሞ ወጣት አብዱልባሲጥ ሼነዚፍ ነው።
ደም በመለገስ መከላከያን መደገፍ ግዴታ ጭምር መሆኑን ተናግሯል።
“ሁሉም ሰው ለመከላከያ ሰራዊት በፍቃዱ የበኩሉን ማድረግ አለበት” ያለው ወጣቱ፤ ወጣቶች ደማቸውን በመስጠት አጋርነታቸውን ማሳየት እንዳለባቸው አስገንዝቧል።
የጅማ ደም ባንክ አስተባባሪ አቶ ሀይደር ኡመር እንደገለጹት ህብረተሰቡ ለመከላከያ ደሙን በመለገስ አጋርነቱን እየገለጸ ነው።
ከትላንት በስትያ የተጀመረው የደም ልገሳ መርሀ ግብር ተጠናክሮ መቀጠሉን አስታውቀዋል።