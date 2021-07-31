የጁንታው የአፋር ክልል ወረራ ‘ታላቋ የትግራይ ሪፓብሊክን’ ለመመስረት የነበረውን የቆየ ድብቅ እጀንዳ ግልጽ ያወጣ ነው

ሰመራ ፤ ሐምሌ 24/2013(ኢዜአ) ጁንታው በአፋር ክልል ያደረገው ወረራ ህዝብን በጉልበት በመጨፍለቅ “ታላቋ የትግራይ ሪፓብሊክን” ለመመስረት የነበረውን የቆየ ድብቅ አጀንዳ ግልጽ ያወጣ የእብሪት ተግባር ነው ሲሉ የአፋር ክልል ርዕሰ-መስተዳድር አቶ አወል አርባ ገለጹ።
የአፋር ክልል ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነት በመቆም በአሸባሪው የህወሓት ቡድን የተጋረጠበትን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ህብረቱን እንዲያጠናክርም አሳስበዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ ፤ከክልሉ የተለያዩ አደረጃጀት የተውጣጡ ሴቶች የሀገር ሉአላዊነትን ለማስጠበቅ በሚኖራቸው ሚና ላይ ዛሬ በሠመራ ከተማ በመከሩበት ወቅት እንዳሉት፤ጁንታው የአፋር ክልል ወረራ የአፋርን ህዝብ በጉልበት በመጨፍለቅ “ታላቋ የትግራይ ሪፓብሊክን” ለመመስረት የነበረውን የቆየ ድብቅ አጀንዳ ግልጽ ያወጣ የእብሪት ተግባር ነው።
አሸባሪው ህወሓት በክልሉ ፈንቲ-ረሱ ዞን በፈጸመው ወረራ ማየት የተሳናቸው፣ አቅመደካሞችን፣ ነፍሰ ጡር እና ጨቅላ ሕጻናት በግፍ ጨፍጭፏል።
“በዚህና ታሪክ ይቅር በማይለው ተያያዥ ክብረ-ነክ ተግባሮቹ የሽብር ቡድኑና የእሱ ጋሻ-ጃግሬዎች የአፋር ህዝብ ታሪካዊና ቁጥር አንድ ጠላቶች ናቸው” ብለዋል።
የአፋር ህዝብ ይህን ጠላቱን አሳፍሮ ወደመጣበት በመመለስ ዘመን ተሻጋሪ አኩሪ ታሪክ ማስመዝገብ የዚህ ትውልድ አደራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ይህን ታሪካዊ አደራ በብቃት ለመወጣት ሴቶችን ጨምሮ የክልሉ ወጣቶች፣ የሀገር መከላከያ ሠራዊትና የክልሉ ልዩ ሃይል አባላት በታላቅ ግዳጅ ውስጥ መሆናቸውን አቶ አወል ጠቁመዋል።
በተለይ ሴቶች የአመራር ጥበብና ተፈጥሮ የቸረቻቸውን ተሰጥኦ በመጠቀም በጦርነቱ የተፈናቀሉ ሠዎችን በመርዳትና ለሠራዊቱም ደጀን በመሆን ሃላፊነታቸውን በቁርጠኝነት እንዲወጡ አሳስበዋል።
የጥፋት ቡድኑ እንደ ክልልም ሆነ እንደሀገር የደቀነውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ህዝቡ ከመቼውም ግዜ በላይ በአንድነት መሰለፍ እንዳለበትም አስገንዝበዋል።
በመድረኩ ከተገኙት ሴቶች መካከል ወይዘሮ ፋጡማ ጉራ ፤አፋር ከኢጣልያን ወረራ ጀምሮ የሀገሩን ደህንነት አስከብሮ የኖረና በሀገሩ ሉአላዊነት የማይደራደር ህዝብ መሆኑን ተናግረዋል።
“የህወሓት ጁንታ ዛሬ በአፋር ህዝብ ላይ የፈጸመው ወረራ ታሪካችንን ዘንግቶ ከሆነ በሚገባው ቋንቋ እናስተምረዋለን” ብለዋል።
ለዚህም ሴቶች በደጀንነት ብቻም ሳይሆን እስከጦር ግንባር ድረስ ለመዝመት ዝግጁ ነን ነው ያሉት።
“ህወሓት በህዝባችን ላይ የፈጸመው ወረራና የግፍ ጭፍጨፍ ታሪካዊ ጠባሳ የጣለ አሳፋሪ ድርጊት ነው” ያሉት ደግሞ ሌላዋ የመድረኩ ተሳታፊ ወይዘሮ መዲና ማህሙድ ናቸው።
የጁንታውን ይህን የእብሪት ተግባር ለመቀልበስ እንደዜጋ እስከህይወት መስዋዕትነት ድረስ ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
በአፋር ክልል በየደረጃው የሚገኙ ሴቶች አሸባሪው የህወሃት ቡድን የጥፋት ድርጊት የሚያወግዝና የሀገር መከላከያ ሰራዊትን የሚደግፉ ሰላማዊ ሰልፍ ዛሬ ጥዋት በሰመራ ከተማ ዋና ዋና ጎዳናዎች በመዘዋወር ማካሄዳቸውን ኢዜአ ከሥፍራው ዘግቧል።