ኢትዮጵያዊያን አንድነታችንን በማጠናከር የጠላቶቻቸው ፍላጎት ከምኞት እንዳያልፍ ልናደርገው ይገባል– ሙፋሪያት ካሚል

አሶሳ፤ ሐምሌ 24 / 2013(ኢዜአ) ኢትዮጵያዊያን አንድነታችንን በማጠናከር የጠላቶቻቸው ፍላጎት ከምኞት እንዳያልፍ ልናደርገው ይገባል ሲሉ የሠላም ሚኒስትሯ ሙፋሪያት ካሚል ገለጹ፡፡
ሚኒስትሯ ዛሬ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሆሞሻ ወረዳ ዱንጋ አሩሜላ ቀበሌ በተካሄደ የክረምት ችግኝ ተከላ እና ሌሎች በጎ ሥራዎች መረሃ ግብር ላይ በተሳተፉበት ወቅት እንዳሉት “ኢትዮጵያን እናልብስ” በሚል እንደሃገር የተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ውጤት እያስገኘ ነው፡፡
መርሃ ግብሩ ተፈጥሮን ከሰው ልጆች ጋር በተሻለ ለማቆራኘት እንደሚያስችልም ጠቅሰዋል፡፡
ኢትዮጵያዊያን ከአካባቢያቸው አልፈው እንደሀገር እንዲያስቡ ማስቻሉንም የገለጹት ሚኒስትሯ፣ “መርሃ ግብሩ የህዝቡን አንድነት ለማጠናከር ትልቅ ትርጉም አለው” ብለዋል።
“እንደሀገር የጀመርነው ረዥም፣ ተስፋ ሰጪና አጓጊ የለውጥ ጉዞ ውጣ ውረዶች በዝተውበታል” ያሉት ወይዘሮ ሙፋሪያት ፤ ያለፈተና የሚገኝ ድል እንደማይኖር ገልጸዋል፡፡
አሁን ኢትዮጵያ እየገጠማት ያለው ፈተናም የእዚሁ ማሳያ መሆኑን አመላክተዋል።
በፈተና ውስጥ የተመዘገበው ውጤት ኢትዮጵያን ለመገዳደር ከውጪም ከውስጥም ለተነሱ የጥፋት ሃይሎች ግልጽ መልዕክት የሚያስተላልፍ መሆኑንም ሚኒስትሯ አክለዋል፡፡
“ኢትዮጵያዊያን ጊዜ ከመቼውም በላይ አንድነታችንን አጠናክረን ከቀጠልን የእነኚህ ሃይሎች ፍላጎት ምኞት ሆኖ ይቀራል፤ ለእዚህም መስራት ይገባል” ብለዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን በበኩላቸው፤ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ የተጀመረው “ኢትዮጵያን እናልብስ” የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በክልሉ 72 ሚሊዮን ችግኞች ለመትከል ታቅዶ እየተሠራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ሐምሌ 7/2013 ዓ.ም በዕለቱ ብቻ 6 ነጥብ 5 ሚሊዮን ችግኞች መተከላቸውን ርዕሰ መስተዳድሩ አመልክተዋል፡፡
አቶ አሻድሊ እንዳሉት፣ በክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለአቅመ ደካሞች ደረጃቸውን የጠበቁ መኖሪያ ቤቶችን ከመስራት ጀምሮ ያረጁ ቤቶችን ጥገና ሥራ ተጠናክሮ ቀጥሏል፡፡
“ተቋማት እና አመራሮች በመርሃ ግብሩ ላይ ህብረተሰቡ በስፋት እንዲሳተፍ ከማድረግ ጀምሮ ስራውን በሃላፊነት እየመሩት ይገኛሉ” ብለዋል።
በዛሬው መረሃ ግብር መኖሪያ ቤታቸው ጥገና ከተጀመረላቸው አቅመ ደካማ የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች መካከል የ12 ልጆች አባት የሆኑት አቶ አብዱልላዚም መንሱር አንዱ ናቸው።
በቤቱ ውስጥ ለ30 ዓመት መኖራቸውንና አሁን ላይ ቤታቸው በማርጀቱ ለጉዳት መዳረጉን ይናገራሉ፡፡
ቀደም ሲል በመምህርነት ሲያገለግሉ ቆይተው ጡረታ እንደወጡና በአሁኑ ወቅትም የማገዶ እንጨት በመሸጥ ቤተሰብ እየመሩ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
በአቅም ማነስ የመኖሪያ ቤት ግብር ለመክፈል ጭምር ሲቸገሩ እንደነበር ያስታወሱት አቶ አብዱላዚም፣ ለቤታቸው ጥገና እያደረጉ ላሉ አካላት ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡
ወይዘሮ ሙና ሃሊፋ በበኩላቸው፤ በአስቸጋሪ ኑሮ ውስጥ ያሉ ሌሎች በርካታ ሰዎች መኖራቸውን ጠቁመው፣ ድጋፉ ተጠናክሮ እነኚህንም ጭምር እንዲያካትት መልዕክት አስተላልፈዋል።
ህብረተሰቡም በዚህ በጎ ተግባር ተሳትፎውን እንዲያጠናክር ነው ወይዘሮ ሙና ያመለከቱት፡፡
መረሃ ግብሩ ላይ የሠላም ሚኒስቴር የተለያዩ ክፍሎች የሥራ ሃላፊዎች፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከፍተኛ አመራሮች እና ነዋሪዎች ተሳትፈዋል፡፡