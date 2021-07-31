በአሸባሪው ህወሃት የሃሰት ወሬ የሚፈርስ ሃገርም የሚያዝ ከተማም የለም

ደባርቅ /ኢዜአ/ ሐምሌ 24/2013 የደባርቅ ከተማ ነዋሪው የመንግስት ሰራተኛ አቶ ቁምልኝ ጎሹ በሚኖሩባት ደባርቅ ከተማ ዙሪያ አሸባሪው ህወሃት በሚያሰራጨው ሃሰተኛ መረጃ የሚረበሽ ነዋሪም ሆነ የሚያዝ መሬት እንደሌለ ይናገራሉ።
“አማራን ለማጥፋትና ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተነሳውን የአሸባሪው ህውሃት ቡድን እስከ ግብዓተ መሬት ድረስ ለመፋለም ዝግጁ ነኝ” የሚሉት አቶ ቁምልኝ ጁንታው በሃሰተኛ ወሬ ማንንም ማታለልም ሆነ ማሸበር እንደማይችል ገልጸዋል።
በሌላ አካባቢ ለሚኖሩ ሰዎች “ደባርቅን ተቆጣጠርኩና” የሚሉና ሌሎች የሃሰት መረጃዎችን ለማሰራጨት የሚንቀሳቀሱ የጁንታው ተላላኪዎችን ከማጋለጥ ጀምሮ ሃገርን ለመከላከል ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈልም መዘጋጀታቸውን የሚናገሩት በከፍተኛ ወኔ ነው።
አሸባሪው ህወሃት ህልሙ የሃገራችን ህዝቦች ላይ የለመደውን ጥፋት መፈጸም እንደሆነ ገልጸው ላለፉት በርካታ ዓመታት በኢትዮጵዊያን ላይ የፈጸመው ይሔ ተግባሩ ያስቆጣቸው ሁሉ በጋራ መነሳታቸው ተገቢ እንደሆነ ይናገራሉ።
ቡድኑ ሃገርን በጠራራ ጸሀይ ከመዝረፍ ባለፈ ብሄርን ከብሔር ለማጋጨትና ሲያደርገው የቆየው የጥፋት ሴራ ሁሉ እንዳሰበው ባለመሳካቱ ሃገር ለማፍረስ የሞት ሞቱን እየታገለ መሆኑንም አስረድተዋል።
ህዝቡን ለዘመናት ሲበድልና ሲያሰቃይ የኖረው አልበቃህ ብሎት እኔ ያልመራኋት ሃገር ሃገር አትሆንም በማለት በእብሪት የከፈተውን ጦርነት ለመመከት ወታደራዊ ስልጠና እየወሰዱ መሆኑን አመልክተው በማንኛውም ጊዜ ከሰራዊቱ ጎን እንደሚሰለፉም ተናግረዋል።
አሁን ላይ የውሸት ወሬውን ንቆ በመተው ወጣቱ በመደራጃትና ጠንካራ አንድነት በመፍጠር አካባቢውን በመጠበቅ ለክተት ጥሪው ምላሽ እየሰጠ መሆኑን አመልክተዋል።
ሌላው የደባርቅ ከተማ ነዋሪ አቶ ደግአረገ አዳነ በበኩላቸው እንደተናገሩት የህውሃት ጁንታ የተያያዘውን ሃገር የማፍረስ አደገኛ ሴራ ከሃገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን ለመመከትና ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ተዘጋጅተዋል።
ኢትዮጵያን ካላፈረስኩ ሞቼ እገኛለሁ በሚል ቅዠት እየተሯሯጠ የሚገኘውን አሸባሪ ቡድን እስከመጨረሻው እታገለዋለሁ” የሚሉት አቶ ደግአረገ ወጣቱ ከመቼውም ጊዜ በላይ አካባቢውን ነቅቶ መጠበቅና ለሰራዊቱ ደጀን በመሆን ማገዝ እንዳለበትም አመልክቷል።
“ህውሃት ከፍጥረቱ ጀምሮ የአማራን ህዝብ እንደ ህዝብ ማዳከም ብሎም ኢትዮጵያን ለጠላት አሳልፎ በመስጠት እንድትፈርስ የሚሰራ የእናት ጡት ነካሽ ቡድን ስብስብ ነው” የሚለው ደግሞ ወጣት መልካሙ አያሌው ነው።
በአማራ ህዝብና በሃገራችን ላይ የከፈተው ጦርነት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት እንዲያገኝም ግንባር ድረስ ሄዶ ለመዋጋት በስልጠና ላይ እንደሚገኝም ተናግሯል።
በሃሰት ወሬና በቅዠት ተቆጣጥሬዋለሁ የሚለው ደባርቅ በአሁኑ ወቅት የመንግስት ስራ፣ የንግድ እንቅስቀቃሴና ሌሎች ማህብራዊ ህይወት እንቅስቃሴ እንደ ከዚህ ቀደሙ በተረጋጋ መልኩ ይቀጥላል ብሏል።