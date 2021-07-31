በደቡብ ክልል ሕጻናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዲማሩ የማስቻል ስራ እየተካሄደ ነው

ሚዛን፤ ሐምሌ 24/2013 (ኢዜአ ) ሕጻናት እውቀትና ጥበብን በቀላሉ መቅሰም እንዲችሉ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዲማሩ እየተሰራ መሆኑን የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
ቢሮው ትምህርት ሚኒስቴርና ከካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ከደቡብ ምዕራብ ዞኖች አንድ ልዩ ወረዳ ለተውጣጡና በመጽሀፍ ዝግጅት ለሚሳተፉ 600 የትምህርት ባለሙያዎች በቦንጋ ከተማ ስልጠና እየተሰጠ ነው።
በስልጠና መድረክ የቢሮው ኃላፊ አቶ ማሄ ቦዳ እንዳሉት፤ ከዚህ ቀደም በተቀረጸው ስርዓተ ትምህርት ተማሪዎች በአፍ መፍ ቋንቋቸው ስለማይማሩ ከትምህርት ማግኘት የሚገባቸውን እውቀት በአግባቡ አልቀሰሙም ነበር።
ይህንን ችግር ለማቃለል በተለይ በደቡብ ክልል በ54 የብሔረሰቦች ቋንቋ ትምህርት በመስጠት ውጤታማ ሥራ ለመስራት ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ወደስራ በመገባቱን ተናግረዋል።
እስካሁንም በ36 ቋንቋዎች ከ1 እስከ 4ኛ ክፍል ትምህርት እየተሰጠ እንደሚገኝና በቀሪዎቹ ቋንቋዎችም ትምህርት ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን ነው ያስታወቁት።
ይህም ህጻናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዲማሩና በማያውቁት ቋንቋ እንዳይደናገሩ ከማስቻል ባለፈ በትምህርታቸው ውጤታማ እንዲሆኑ እያገዘ ነው።
ኃላፊው እንዳመለከቱት፤ በክልሉ እስከ አራተኛ ክፍል ብቻ በአፍ መፍቻ ቋንቋ ሲማሩ የነበሩ የአርብቶና የአርሶ አደር ልጆች በአዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ መሰረት እስከ ስድስተኛ ክፍል እንዲማሩ ይደረጋል።
በክልሉ በመጽሀፍ ዝግጅት ለሚሳተፉ 600 የትምህርት ባለሙያዎች በቦንጋ ከተማ ስልጠና እየተሰጠ ያለው በ2014 የትምህርት ዘመን የሙከራ ትግባር ውስጥ ለመግባት ነው።
በቀጣይም በክልሉ ሦስት ማዕከላት ላይ ተመሳሳይ ስልጠና እንደሚሰጥ የጠቀሱት የቢሮ ኃላፊው፣ “በማስተማሪያ ቋንቋ ላይ ማስተካከያ መደረጉ ሕጻናት በቋንቋቸው ጥበብን በቀላሉ እንዲቀስሙ ያደርጋል” ብለዋል።
በትምህርት ሚኒስቴር የስርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ዳይሬክተር ወይዘሮ ዛፏ አብርሃ በበኩላቸው፤ ተማሪዎችን በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ማስተማር ሳይንሳዊ መሆኑን ተናግረዋል።
“ይህም ተማሪው ለትምህርቱ ቅርበት እንዲኖረውና የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግብ ይረዳዋል” ብለዋል።
ይህን መሰረት በማድረግ በአዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ መሰረት ወደትግበራ ሲገባ የሚዘጋጀው መጽሐፍ ጥራት ያለውና ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ለመጽሀፍ አዘጋጆች ስልጠና መስጠት እንደተጀመረም አመላክተዋል።
መጽሀፉ በቀጣዮቹ ሁለት ወራት ታትሞ ለ2014 ዓ.ም የትምህርት ዘመን ለአገልግሎት እንደሚውል የጠቀሱት ዳይሬክተሯ፣ ለዚህም ላለፉት አራት ዓመታት ዝግጅት ሲደረግ መቆየቱን አውስተዋል።
በስልጠናውን እየተሳተፉ ከሚገኙ የመጽሐፍ አዘጋጆች መካከል መምህር ታደሰ ሳህሌ በሰጡት አስተያየት፤ ስልጠናው ለቀጣይ ትወልድ የሚተላለፍና ዜጋ የሚቀረጽበት የመማሪያ መጽሐፍ ለማዘጋጀት አቅም እንደሚፈጥርላቸው ተናግረዋል።
ለአራት ቀናት በሚቆየው የስልጠናው መድረክ ከደቡብ ምዕራብ አምስት ዞኖችና አንድ ልዩ ወረዳ የተውጣጡ የትምህርት ባለሙያዎች እየተሳተፉ ይገኛሉ።