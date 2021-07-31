አንድ እግሬን ባጣም ሀገሬን ለመታደግ መከላከያውን ለመቀላቀል እዘምታለሁ

ጅማ፣ሐምሌ 24/2013(ኢዜአ) አንድ እግሬን ባጣም ሀገሬን ከጥፋት ለመታደግ መከላከያውን ለመቀላቀል እዘምታለሁ- ሲል የቀድሞ ሰራዊት አባል ወታደር ፋቲ ጀማል አስታወቀ።
ወታደር ፋቲ ጀማል በጅማ ከተማ የአዌቱ መንደራ ቀበሌ ነዋሪ ሲሆን የአካል ጉዳተኝነት ሀገሩን ከጥቃት ለመከላከል እንደማያግደው ለኢዜአ ተናግሯል።
“ሀገሬን ከጥፋት ለመከላከል ዛሬም መከላከያውን ተቀላቅዬ በአንድ እግሬ ባልዋጋ እንኳ አሰለጥናለሁ” ብሏል ።
የቀድሞ ሰራዊት አባልና አንድ እግሩን በጦርነት እንዳጣ ያወሳው ወታደር ፋቲ፤ የሀገር ጉዳይ ከምንም ነገር በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑን ገልጿል።
“ለሀገሬ አንድ እግሬን ባጣም ዛሬም ዘምቼ በሚችለው ለማገልገል ዝግጁ ነኝ” ብለዋል።
ሀገሬ ኢትዮጵያ በጠላት መነካቷ አሰቆጥቶኛል በማለት እንባ እየተናነቀው በወኔ ስሜቱን የገለጸው ወታደር ፋቲ ፤ ዛሬም ለሀገሩ ግንባር ድረስ በመዝመት የዜግነት ግዴታውን ከመወጣት ባሻገር ያለውን ወታደራዊ ሙያ ለሌሎች በማካፈል ማሰልጠን እንደሚችል አስታወቋል።
የሀገር አንድነትን ለመጠበቅና ከጽንፈኛው ስግብግብ ሀይል ለመከላከል መነሳሳቱን ነው ወታደሩ የተናገረው።
እናት ሀገርን ከአጥፊዎች ለመታደግ የቀድሞ ወታደሮች በይበልጥ መሳተፍ ይጠበቅብናል ያለው ወታደር ፋቲ፣ “ልምድ ያለው ወታደር ጠላትን ድባቅ ለመምታት ከያለበት መነሳት አለበት” ብለዋል።
እኛ ጀግኖች ልጆቿ እያለን ሀገሬ ኢትዮጵያን ማንም አይደፍራትም ብሏል ወታደር ፋቲ።