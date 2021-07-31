ምሩቃን የሰላም፣ የልማትና የአብሮነት ተምሳሌት እንዲሆኑ ተጠየቀ

ሚዛን ፤ ሐምሌ 24/2013(ኢዜአ)የከፍተኛ ትምህርት ምሩቃን ወደ አካባቢያቸው ሲመለሱ የሰላም፣ የልማትና የአብሮነት ተምሳሌት እንዲሆኑ ተጠየቀ።
ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ በመደበኛ የትምህርት መርሃ ግብር ያሰለጠናቸውን 821 ተማሪዎች ዛሬ አስመርቋል።
በምርቃት ሥነ-ሥርዓት የተገኙት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሙሉ ነጋ እንዳሉት፣ ለአንድ ሀገር እድገት ትምህርት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል።
ዩኒቨርሲቲዎች የህዝቡን የእርስ በርስ የመቻቻልና የመከባበር ባህል የሚንጸባረቅባቸው ሊሆኑ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ የአራተኛ ትውልድ ዩኒቨርሲቲ ቢሆንም በተለያዩ ዘርፎች በተካሄደ ውድደር በኢትዮጵያ ሁለተኛ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ዘንድሮ ተሸላሚ መሆኑን ዶክተር ሙሉ ጠቅሰዋል።
ለዚህም የዩኒቨርሲቲው አካላት በቅንጅት ያከናወኑት ሥራ አስተዋጽኦው የጎላ መሆኑን አመላክተዋል።
ልማት ያለሰላም ሊመጣ እንደማይችል የተናገሩት ዶክተር ሙሉ ፤ ከዩኒቨርሲቲዎች ሰልጥነው የሚመረቁ ተማሪዎች ወደ አካባቢያቸው ሲመለሱ የሰላም፣ የልማትና የአብሮነት ተምሳሌት እንዲሆኑ ጠይቀዋል።
የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጴጥሮስ ወልደጊዮርጊስ በበኩላቸው “ተቋሙ የላቀ ውጤት በማስመዝገብ ሁለት ሀገር አቀፍ ሽልማቶችን ባገኘበት ወቅት ተማሪዎችን ማስመረቁ ልዩ ያደርገዋል” ብለዋል።
“በሽልማቱ ሳንኩራራ ለበለጠ ውጤት እንሰራለን” ሲሉም አክለዋል።
ዩኒቨርሲቲው በቀጣይ በ12 የትምህርት ዓይነቶች የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት ለመጀመር ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁን ጠቁመዋል።
በተጨማሪ አንድ ኮልጅ እና አምስት የትምህርት ክፍሎችን በተጨማሪ ለመክፈት ግብአት የማሟላት ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ነው ዶክተር ጴጥሮስ ያስታወቁት።
ዩኒቨርሲቲው በቅርብ የተቋቋመ ቢሆንም ትጋቱ ታይቶ ወደ ምርምር ዩኒቨርሲቲ እንዲያድግ በመንግስት በኩል ትኩረት እንዲሰጥም አመልክተዋል።
የዩኒቨርሲቲው የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚው ተመራቂ ዳዊት በቀለ በሰጠው አስተያየት፤ በተቋሙ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት መኖሩ ትምህርቱን በአግባቡ በመከታተል በአጠቃላይ ውጤትም አራት ነጥብ አስመዝግቦ ለማጠናቀቅ እንዳበቃው ተናግሯል።
በትምህርት ዓለም ችግሮች ቢገጥሙ እንኳ በጥበብ በማለፍ ለውጤት መብቃት እንደሚቻል ገልጾ፣ የዩኒቨርሰቲው አካላትና የአካባቢው ማህበረሰብ ላደረጉለት እገዛና ድጋፍ አመስግኗል።
በማዕረግ በመመረቋ ለእሷም ለቤተሰቧም ኩራት መሆኑን የገለጸችው ደግሞ ብርቅነሽ ገዛኸኝ ናት።
ሴትነት ከወንዶች ጋር እኩል ለመወዳደር ምንም እንደማይገድብ ተናግራለች።
ተመራቂዎቹ በቀጣይ በተማሩበት የሙያ መስክ ሀገራቸውንና ማህበረሰቡን በታማኝነት ለማገልገል ቃል ገብተዋል።
በምርቃት ሥነ-ሥርዓት የተገኙት እንግዶች በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ችግኝ በመትከል የአረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል።