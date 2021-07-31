ጁንታውን ለመደምሰስ ወደ ግንባር የዘመተውን ሚሊሻ ቤተሰብ መንከባከብ ትኩረታችን ነው

መተማ /ኢዜአ/ ሐምሌ 24/2013 የህወሃትን አሸባሪ ቡድን ሃገር የማፍረስ ሴራ ለማምከን ከሃገር መከላከያ ሰራዊት ጎን የተሰለፈውን ሚሊሻ ቤተሰብ መንከባከብ የኛ ስራ ነው ይላሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው የምዕራብ ጎንደር ዞኑ የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ወንድይፍራው ሙሉዬ።
ሚሊሻው የሃገሩን ክብር ለማስጠበቅ ሲንቀሳቀስ የቤተሰቡን የእርሻ ስራ ማከናወንና መንከባከብ የሁሉም ኃላፊነት መሆኑን ይናገራሉ።
በእስከ አሁኑ ስራም በምዕራብ ጎንደር ዞን ሀገርና ህዝብን ለማዳን ወደ ግንባር ለዘመቱ የሚሊሻ አባላት ቤተሰቦች ከ18ሺህ ሄክታር በላይ የእርሻ ማሳቸውን ከአረም የማፅዳትና በዘር የመሸፈን ስራ መመከናወኑን ተናግረዋል።
ወደ ግንባር ከመሄዳቸው በፊት በዘር የሸፈኑትን ከአረም የማፅዳትና በዘር ያልተሸፈነ መሬታቸውን ደግሞ በዘር የመሸፈን ስራ በተጠናከረ ሁኔታ እየተከናወነ ይገኛል።
በዚህ ስራ ደግሞ ከአርሶ አደሩ በተጨማሪ የመንግስት ሰራተኞችና ወጣቶችም በአረም ማስወገድ ስራው እየተሳተፉ እንደሚገኙም ገልፀዋል።
“ማሳቸውን ከመንከባከብ በተጨማሪ ሃብትና ንብረታቸውን መጠበቅ ግዴታ ነው” ያሉት ኃላፊው “ልዩ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የሚሊሻ አባላት ቤተሰቦችም ሃብት በማሰባሰብ ድጋፍ ለማድረግ እየተሰራ ነው” ብለዋል።
በመተማ ወረዳ ኩመር አፍጥጥ ቀበሌ በግንባር የሚገኙ የሚሊሺያ አባላትን የማሽላ ሰብል ከአረም ሲያፀዱ ያገኘናቸው የመንግስት ሰራተኛ አቶ መስፍን ማሩ ተራቸው ደርሶ እስከሚዘምቱ ድረስ ለዘማች ቤተሰቦች የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል።
ወደ ግንባር የዘመቱ ቤተሰቦችን ሰብል ከአረም ማፅዳትና ቤተሰቦቻቸውን ከመንከባከብ የወር ደመወዝ እስከመስጠት የዘለቀ ድጋፍ ከሁሉም እንደሚጠበቅ ያስረዳሉ።
ከቤተሰቦቻቸው ይልቅ ህዝብና ሀገርን አስቀድመው ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን አሸባሪው ህወሃትን ለመደምሰስ ወደ ግንባር ለተጓዙ ሚሊሻ ቤተሰቦች የሚደረገው ድጋፍ የሁሉም ሞራላዊ ግዴታ እንደሆነም ጠቁመዋል።
በወረዳው የኩመር አፍጥጥ ቀበሌ ነዋሪ ወጣት አስፋው አማረ ደግሞ በግብርና ስራ የሚተዳደሩ የፀጥታ አካላት ሀገርንና ህዝብን ለመጠበቅ ወደ ግዳጅ ሲሄዱ ቤተሰቦቻቸውን መንከባከብና መደገፍን እንደ ግዴታ በመውስድ የድርሻውን እየተወጣ ይገኛል
እሱና ሌሎች የቀበሌው ወጣቶች አካባቢውን ከመጠበቅ ባለፈ የዘማች ሚሊሻ አባላትን ማሳ መንከባከብና የተተኪ ልዩ ሃይል ስልጠና መሰልጠን ዋነኛ ተግባራቸው አድርገው መያዛቸውንም አስረድቷል።
“በሃገር አንድነት ላይ አደጋ ለመጣል የሞት ሞቱን እየተሯሯጠ ያለውን የህወሃት የሽብር ቡድን ለመደምሰስ ስልጠና እስኩሰጠኝ እየጠበቅሁ” ነው ያለው ወጣቱ እስከዛ ድረስ ግን ቀድመው የዘመቱ ሚሊሻ ቤተሰቦችን እንደሚንከባከብ ገልጿል።
በዞኑ ወደ ግንባር ለዘመቱ የሚሊሺያ አባላት የእርሻ ማሳቸውን በዘር የመሸፈንና ከአረም ለማፅዳት እስከ አሁን በተከናወነው ስራም ከ15 ሺህ በላይ ህዝብ በራሱ ተነሳሽነት እየተሳተፈ መሆኑን ከዞኑ ግብርና መምሪያ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።