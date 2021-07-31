ምሩቃን ኢትዮጵያ የገጠሟትን ፈተናዎች በድል እንድትወጣ የሕመሟ ፈውስ ሊሆኑ ይገባል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ሀምሌ 23/2013 ኢትዮጵያ የገጠሟትን የውስጥና የውጭ ፈተናዎች በድል እንድትወጣ ምሩቃን የሕመሟ ፈውስ መሆን እንዳለባቸው የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ብርሀነመስቀል ጠና አስገነዘቡ።
ዛሬ ተማሪዎቹን ያስመረቀው ዩኒቨርሲቲው የሶስተኛ ዲግሪን ጨምሮ ፍላጎትና ገበያን መሰረት ያደረገ ተጨማሪ ስርዓተ ትምህርት ለመክፈት በዝግጅት ላይ መሆኑ ተገልጿል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ብርሀነመስቀል ጠና በምረቃ ሥነ-ስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ካላት ቀጣናዊ ሁኔታ አንፃር ያለተፈተነችበት ወቅት የለም ብለዋል።
ይሁንና በውስጥና በውጭ ያሉባትን ጫናዎች በብርቱ ልጆቿ ተቋቁማ የታላቁን የሕዳሴ ግድብ ግንባታ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት ማጠናቀቋ የዛሬ እውነታ እንደሆነ ተናግረዋል።
ባለፉት ዘመናት ኢትዮጵያ በታሪኳ የገጠሟትን ሁሉን ዓይነት የሉዓላዊነት አደጋዎች በድል ያልተወጣችበት ዘመን፣ የጠላትን አንገት ያላስደፋችበት ጊዜም የለም ብለዋል።
ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ የደረሰችው ነገሮች አልጋ በአልጋ ሆነውላት ሳይሆይ ብዙ ፈተናዎችን በድል እየተወጣች በመሆኑ ‘ዛሬም ውስጣዊ ችግራችንን ያለማንም ጣልቃ ገብነት በድል እንወጣዋለን’ ብለዋል።
“የዛሬ ምሩቃን ትናንት ከነበራችሁበት የእውቀት ደረጃ ከፍ ብላችኋል” ያሉት ፕሬዚዳንቱ ምሩቃኑ የተሻለ መማራቸውን ለማረጋገጥ ችግሮችን በስሜት ሳይሆን በእውቀት መፍታት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
ኢትዮጵያን ለመበተን የተደቀነውን የውስጥና የውጭ ሴራ ዛሬም እንደ ትናንቱ በድል ትወጣ ዘንድ ምሩቃን የሕመሟ ፈዋሽ እንዲሆኑ የአደራ መልዕክት አስተላልፈዋል።
የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ደመወዝ አድማሱ በበኩላቸው አገራዊ ችግሮች በተማረ የሰው ሃይል እንዲፈቱ ለማድረግ አግባብነት ያለው ትምህርት በመሰጠት ላይ ይገኛል ብለዋል።
ፍላጎትና ገበያውን መሰረት ያደረጉ ተጨማሪ የትምህርት መስኮችን በማካተት እስከ ዶክትሬት ዲግሪ ለመስጠት በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስገምግሞና በሴኔቱ አስፀድቆ ትምህርቱን ለመጀመር የግብዓት መማላትን እየተጠባበቀ እንደሚገኝም ገልጸዋል።
የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ካስመረቃቸው 583 ተማሪዎች መካከል 473ቱ በሁለተኛ ዲግሪ ወይም ማስተርስ የተመረቁ ናቸው።