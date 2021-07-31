ኢትዮጵያውያን ሴራውን ለማክሸፍ አንድነታችንን የምናጠናክርበት ወሳኝ ወቅት

ምዕራባዊያን አሸባሪው ህወሃትን በማዳን ኢትዮጵያን ለመከፋፈልና ደካማ መንግስት ለመመስረት ማሴራቸውን ጂኦፖለቲካል የተባለ ድረ ገጽ ትናንት ባቀረበው የምርመራ ስራው ማጋለጡ ይታወቃል።
በትግራይ የሰብዓዊ ድጋፍ ያስተጓጎለውን አሸባሪውን ህወሃት በዝምታ አልፈው ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳረፍ እያሴሩ መሆኑም በግልፅ እየታየ ነው። ይህም መላው ኢትዮጵያዊያንን ከጫፍ ጫፍ እያስቆጣና ይበልጥ አንድነታቸውን እያጠናከረ ነው።
አሸባሪው ቡድን የትግራይ ህዝብ ሰብዓዊ ድጋፍ እንዳያገኝ በግልፅ እየቆመረ መሆኑን እያወቁ፣ ይህን ከማውገዝና ከማጋለጥ ይልቅ በኢትዮጵያ ግጭት እንዲያይል የሚያደርግና የተራዘመ የሰላም እጦት እንዲኖር ለማድረግ ትኩረታቸውን ኢትዮጵያ ላይ ጫና በመፍጠር የምዕራብ ኮሪደር እንዲከፈት በግልፅ እየሰሩ መሆናቸው ታውቋል።
በአገራችን ላይ አሸባሪው ቡድን ያደረሰውን ከባድ ጥፋት ተከትሎ መንግስት ህግ የማስከበር እርምጃ ከወሰደና የተናጠል ተኩስ አቁም ተግባር ካደረገ በኋላ በክልሉ የሰብዓዊ ድጋፍን ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑ ይታወቃል።
ምንም እንኳ የዓለምአቀፉ የእርዳታ ተቋማት ጥረት የሚፈለገውን ያህል ባይሆንም በከባድ ተሽከርካሪዎች ምግብ፣ አልሚ ምግቦችና ምግብ ነክ ያልሆኑ ዕርዳታዎች እንዲቀርቡ ሁኔታዎችን አመቻችቷል።
ይልቁንም መንግስት አስቀድሞ በትግራይ ክልል የሰብዓዊ ዕርዳታ እንዲደርስ 400 ሺህ ኩንታል የምግብ እህልና አልሚ ምግቦችን በመቀሌ መጋዘን ማስቀመጡ ይታወሳል።
ለመኸር እርሻ የሚሆን 617 ሺህ ኩንታል ማዳበሪያ ወደ ክልሉ ማስገባቱም እንዲሁ።
በተጨማሪም በአፋር ክልል በኩል የሰብዓዊ ድጋፍ ሲያጓጉዝ ቆይቷል።
ነገር ግን አሸባሪው የህወሃት ቡድን እርዳታ የሚጓጓዝባቸው መንገዶችን በማጥቃት ለትግራይ ህዝብ የእርዳታ እህል የጫኑ ከባድ ተሽከርካሪዎች እንዳይንቀሳቀሱ በማድረግ የሰብዓዊ ድጋፉን አስተጓጉሏል።
ይህን ማሰተጓጎል በተመለከተ መንግሰት በወቅቱ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያውቀው፣ ድርጊቱን እንዲያወግዝና እርዳታው በፍጥነት እንዲደርስ በአሸባሪው ቡድን ላይ ጫና እንዲያሳርፍ በተደጋጋሚ ቢያሳውቅም በተለይ ምዕራባዊያኑ በታሪክ በማይዘነጋና ለሰው ልጆች መቆርቆር ያላቸውን እይታ ትዝብት ውስጥ በሚጥል ደረጃ ዝምታቸው አስገራሚ ሆኗል።
ሰብዓዊ እርዳታ የጫኑ 170 ከባድ ተሽከርካሪዎች በሽብር ቡድኑ ምክንያት ወደ ትግራይ ክልል መግባት አቅቷቸው በአፋር ረዥም ጊዜ መቆማቸው ይታወቃል።
በተቃራኒው “የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ነን” የሚሉት ምዕራባውያን ይህን ድርጊት በይፋ ማውገዝ ተስኗቸው፤ እንዳላዩና እንዳልሰሙ ሆነው አልፈውታል።
መንግስት ግን በተለያየ መንገድ የችግሩን አስከፊነት እየገለፀ ነው።
ምዕራባውያኑ አሁን ደግሞ በአገሪቷ ምዕራብ ክፍል የእርዳታ ኮሪደር እንዲከፈት በሚል ሉአላዊነትን የሚዳፈር ሴራ መጀመራቸው ነው ኢዜአ ከምንጮቹ ያገኛቸው መረጃዎች የሚያመለክቱት።
ይህም “በኢትዮጵያ ህዝብ የተባበረ ክንድ አከርካሪው የተመታውን አሸባሪው ቡድን በግልጽ መሳሪያ በማስታጠቅ ዕድሜውን ለማስቀጠል የሚደረግ ሙከራ ነው” በማለት ምንጮቹ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
ምዕራባውያኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980 ዎቹ ‘ወያኔ’ ከደርግ መንግስት ጋር በነበረው የትጥቅ ትግል ወቅት “በምዕራቡ የእርዳታ ኮሪደር ይከፈት” በሚል ሰበብ የፈጸሙትን ሴራ መላው ኢትዮጵያውያን እንደሚያስታውሱት ምንጮቹ ጠቁመዋል።
በወቅቱ የተከሰተውን ድርቅ መነሻ በማድረግ እርዳታ በማስገባት ሰበብ ለአማጽያኑ የጦር መሳሪያና የሎጂስቲክ እርዳታ በማድረግ እንዲንሰራራ መስራታቸውንም አስታውሰዋል።
“አሁንም ተመሳሳይ ሴራ ለመድገም ጥረት እያደረጉ ነው። ይህ አልሳካ ካለ ኢትዮጵያን እስከ ማስወረር በደረሰ እርምጃ ሴራቸውን እውን ለማድረግ ይጥራሉ” በማለት ምንጮቹ ጠቁመዋል።
በተለይ ሱዳንን በተለያዩ መንገዶች በመደለል ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም ብዙ ርቀት ለመሄድ ማቀዳቸውን ምንጮቹ በማመልከት፤ ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን በማስጠበቅ ይህን ሴራ ማከሸፍ ግድ እንደሚላቸውም አብራርተዋል።
በአሁኑ ወቅት ሱዳን በጊዜያዊነት ከሚቀርብላት እጅ መንሻ ይልቅ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን የረዥም ዘመን የህዝብ ለህዝብ ትስስር ብታጤነው ይሻላልም ይላሉ።
በዚህ ምክንያት በቀጣናው ሊፈጠር የሚችለው ቀውስ የሱዳንን ህዝብ ማመሱ እንደማይቀር አጽንኦት በመስጠት።
የኢትዮጵያውያን ወንድም የሆነው የሱዳን ህዝብ ይህን ሴራ ተገንዝቦ ተገቢውን ምላሽ ሊሰጥ እንደሚገባም ነው ያመለከቱት።
ኢትዮጵያውያን ለእንዲህ አይነቱ ሴራና ፈተናም ሆነ ፈተናውን በጋራና በጥንቃቄ ለማሸነፍ አዲስ አይደሉም። አሳፋሪው ነገር ግን የኢትዮጵያውያንን ሉዓላዊነትና ክብር እንዲሁም የዜጎችን ደህንነት አደጋ ላይ ለመጣል የሚባዝኑ የሴራ አራማጆች ከትላንት የዓለማችን ትላልቅ ጥፋቶች አለመማራቸው ነው። ስንቱን አገር በሴራ እንዳፈረሱ እናውቃለንና!!