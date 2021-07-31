በአካል ጉዳተኝነታችን ሳንበገር የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር የምንችለውን እናደርጋለን

ግምቢ ሐምሌ 24/2013 (ኢዜአ) በአካል ጉዳተኝነታችን ሳንበገር ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰፈልፈን የሀገር ሉዓላዊነት እንዲከበር የምንችለውን እናደርጋለን ሲሉ በምዕራብ ወለጋ ዞን አካል ጉዳተኞች አስታወቁ።
ከአካል ጉዳተኞቹ ሀገር በማፍረስ ተግባር የተሰማራው አሸባሪው ህወሓት ዜጎች ተረጋግተው እንዳይኖሩና ልማትን እንዳያፋጥኑ እንቅፋት ሆኖ እየሰራ ነው።
ይህን የጥፋት ቡድን ለመደምሰስ እየተካሄደ ባለው ዘመቻ ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን አካል ጉዳተኞቹ ለኢዜአ ተናግረዋል።
ሀገር ሰላም ስትሆን ነው እኛ በሰላም የምንኖረው፤ ለሀገር ሉአላዊነትና ደህንነት መከበር በአካል ጉዳተኝነታችን ሳንበገር የምንችለውን እናደርጋለን ብለዋል።
ከአካል ጉዳተኞቹ መካከል ወጣት ዮሐንስ ፉፋ እንዳለው በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ ወጣቶች አሸባሪውን ህወሓት ለመደምሰስ ከመከላከያ ሠራዊት ጎን መቆማቸው ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅር ያሳያል።
“በየአካባቢው ዜጎች ለሠራዊቱ አጋርነታቸውን ለማሳየት እያደረጉት ያለው እገዛ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፤ እኛም እስከ ግንባር ዘምተን የምንችለውን ለማድረግ ተዘጋጅተናል” ብሏል።
አሸባሪው ህወሓት ለ27 ዓመታት ሀገር ሲያፈርስ ቆይቶ አሁንም ከውስጥ ባንዳዎችና ውጭ ጠላቶች ጋር በማበር ሀገሪቱን ዳግም ለመጉዳት እየፈፀመ ያለውን ድርጊት አውግዟል።
መንግስት ሀገሪቱን ከውስጥና ውጭ ጠላቶች የጥፋት ሴራ ለመታደግ እየወሰደ ያለው ህግ የማስከበር ዘመቻ የሚደገፍ ነው።
ወጣት ዮሐንስ፤ የአካል ጉዳት ቢኖርበትም ያለውን አንድ አጅ ተጠቀሞ በህግ ማስከበር ዘመቻው የበኩሉን ለመወጣት ተዘጋጅቷል።
ሌላው አካል ጉዳተኛ የግምቢ ከተማ ነዋሪ አቶ ብርኑ ቱጁባ አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለማጥፋት እየተወሰደ ያለውን እርምጃ ለማገዝ ተነሳስተዋል።
ጁንታውን በመቃወምና የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በመደገፍ በአካባቢ በተካሄደው ህዝባዊ ሰልፍ መሳተፋቸውን አውስተው፤ አካል ጉዳተኝነታቸው ሳይበግራቸው በሀገር ሉዓላዊነት በማስከበሩ የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ነው ያረጋገጡት።
በሀገር ነጻነትና ሉዓላዊነት ላይ የተጋረጠውን ፈተና ለመቀልበስ በሚደረገው ጥረት የድርሻቸውን ለመወጣት የአካል ጉዳታቸው እንደማያግዳቸው የተናገሩት ደግሞ አቶ ሌንጫ ሐብቴ ናቸው።
በሀገር ጉዳይ ምንም ድርድር እንደማይኖር ያመለከቱት አቶ ሌንጮ፣ አካል ጉዳተኛ ቢሆኑም በሚችሉት ሁሉ ለማገዝ መነሳሳታቸውን አስታውቀዋል።