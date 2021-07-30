የትግራይ ተወላጆች አሸባሪው ቡድን ህጻናትን በጦርነት በመማገድ እየፈጸመ ያለውን አስነዋሪ ድርጊት እናወግዛለን

አዳማ ፤ ሐምሌ 23 2013(ኢዜአ) አሸባሪው የህወሃት ቡድን ህጻናትን በጦርነት እየማገደ ለመኖር የሚያካሂደውን አስነዋሪ ድርጊት እናወግዛለን ሲሉ የትግራይ ተወላጆች ገለጹ።
በአዳማ ከተማ የሚኖሩት የትግራይ ተወላጁ አቶ ገብረ እግዚአበሔር ኪዳኔ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ መንግስት የትግራይ አርሶ አደር እፎይታ እንዲያገኝና ሰብዓዊ ድጋፍ በአግባቡ ለህዝቡ እንዲደርስ በማሰብ ያደረገው የተናጠል የትኩስ አቁም ውሳኔ አሸባሪው ህወሃት እንደ አጋጣሚ በመጠቀም በህዝቡ ላይ እያደረሰ ያለውን አረመኔያዊ ድርጊት ኮንነዋል።
“አሸባሪው ቡድን ለትግራይ ህዝብ የሚያስብ ቢሆን ኖሮ መንግስት መቀሌን ለቆ ሲወጣና ባዶውን ሲያገኝ ህብረተሰቡን ወደ ንግድና ልማት ተሰማሩ ፤ ወጣቶችን ተማሩ ማለት ሲገባው ቀጥታ ህዝቡን ማፈንና ወደ መግደል የገባ አረመኔ ቡድን ነው” ብለዋል።
ህዝቡ የሚደርስለት አጥቶ በከፋ ችግር ላይ እንደሚገኝ የአደባባይ ሚስጢር ነው ያሉት ነዋሪው ፤የጁንታ ቡድን ከሰብዓዊነት ውጪ የሆነ ተግባር ቆሜለታለሁ በሚለው የትግራይ ህዝብ ላይ መፈጸሙን አውግዘዋል።
“ህፃናትን በሓሽሽ እያሳበደ ጦር ሜዳ እየማገደ ነው” ያለው ያሉት አቶ ገብረእግዝአብሔር ፤ ጁንታው እየፈፀመ ያለው ተግባር በዓለም አቀፍ የወንጀል ህግ መጠየቅ እንዳለበት አመልክተዋል።
በተለይ አዳማና አካባቢዋ ያለነው የትግራይ ተወላጆች አሸባሪው ቡድን እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እናቶቻችና አባቶቻችን በጦርነት እየማገደ እያስጨረሰ በመሆኑ ድርጊቱን ለመግታት ከመንግስት ጎን መሆናችን ማሳየት አለብን ነው ያሉት።
ከትግራይ ውጭ ያሉ ተወላጆች ሁሉ ጁንታው የጥፋት ድርጊት በፍጥነት ለማስቆም ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን እህት ወንድሞቻችን ጋር በመሆን መታገል እንደሚገባቸውም ተናግረው ” አሸባሪው ቡድን ህዝቡ የሰብዓዊ ድጋፍ እንዳይደርሰው ማድረጉ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጭምር ልታገለውና ድርጊቱን ማስቆም አለበት” ብለዋል።
ሌላውኛው የከተማዋ ነዋሪ አቶ ገብረ ሊባኖስ አባይ በበኩላቸው፤ አሸባሪው የህወሃት ቡድን ህፃናትን በጦርነት መማገዱ አሳዛኝ ተግባር መሆኑንና የእናት የአባት ፍቅር ያልጠገቡና በራሳቸው መወሰን የማይችሉ ህፃናትን ለጦርነት መጠቀም በዓለም አቀፍ የወንጀል ህግ የሚያስጠይቅ ነው ሲሉ ገልጸዋል።
ህፃናቱ መማር ሲገባቸው መሸከም የማይችሉትን የጦር መሳሪያ በማሲያዝ ጁንታው ለእኩይ ተግባሩ ማሰለፉ እኛ ብቻ ሳንሆን ዓለም አቀፉም ማህበረሰብ ማውገዝ ይኖርበታል ነው ያሉት።
የትግራይ አርሶ አደር ሰብል ከጦርነቱ በፊትም በአንበጣ የተበላበት፣ ህዝብ እንኳን ጦርነት ተጨምሮበት ድሮም ያላለፈለትና በችግር ውስጥ የነበረ ነው ብለዋል።
ለህዝቡ አስብለሃለው ፣ቆሜለሃለው የሚለው ጁንታው ከልማቱ በማሰተጓጎል ተማሪውም እንዳይማር ማድረጉ አሳፋሪና አሳዛኝ ድርጊት መሆኑን የገለጹት ነዋሪው፤ የጥፋት ድርጊቱን ለመግታት በሚወሰደው እርምጃ ከመንግስት ጎን እንቆማለን ብለዋል።
ህወሃት ህዝቡን በጦርነትና ረሃብ እየቀጣ ነው ያሉት አቶ ገብረልባኖስ ፤ ሀገር ውስጥና ውጭ ያሉት የትግራይ ተወላጆች ብቻ ሳይሆኑ ምዕራባዊያን ጭምር ህዝቡን ለመታደግ ጥፋት ከሚያባበስ ድርጊት እንዲታቀቡ ጠይቀዋል።
ሁሉም የትግራይ ተወላጆች ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን ጋር በመሆን የአሸባሪውን የጥፋት ድርጊት ማውገዝ እንዳለባቸው አመልክተው የአሸባሪው ህወሃት ቡድን እንዲወገድና ህዝቡ ፋታ እንዲያገኝ ከመንግስትና መከላከያ ሠራዊት ጎን ቆመን የበኩላችንን መወጣት አለብን ሲሉም መልዕክት አስተላልፈዋል።