የኪነጥበብ ባለሙያዎች ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም ለአገር ህልውና ዘመቻ በሙያቸው ይሰለፋሉ

ሐምሌ 23/2013 (ኢዜአ) የኪነጥበብ ባለሙያዎች ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም ለአገር ህልውና ዘመቻ በሙያቸው እንደሚሰለፉ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ተናገሩ።
በአገር የማዳን ዘመቻ ወቅት የኪነ ጥበብ ማህበረሰቡ ሚናን አስመልክቶ በተዘጋጀ መድረክ ላይ ኢዜአ ያነጋገራቸው የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በአገር ህልውና ጉዳይ ከፊት እንደሚሰለፉ ተናግረዋል።
ድምጻዊ ጸጋዬ እሸቱን በሙዚቃው ዘርፍ ከጥንት እስከ ዛሬ “ኢትዮጵያ አትንኳት” በሚል ብሂል በማቀንቀን ለሰራዊቱ ወኔ በመሆን ጉልህ እንደነበረው ያስረዳሉ።
ኮሚዲያን ቤቲ ዋኖስ በበኩሏ ኪነ ጥበብ አገር ችግር ሲገጥማት ችግርን እንድትወጣ ሚናዋ ጉልህ ነው፤ ኪነ ጥበብ ለሠራዊቱ ወኔ፣ ሞራልና ጀግንነት መቀስቀሻ መሳሪያ እንደሆነችም ትገልጻለች።
አንጋፋው ከያኒ ደበበ እሸቱ ኢትዮጵያን ጠላት ይወዳታል፤ በተቃራኒው ደግሞ ኢትዮጵያዊያኖች የመጡብን ድል ማድረግ ባህላችን ልምዳችን ነው ይላል።
የኪነ ጥብብ ባለሙያዎች ለአገር መከላከያ ሰራዊት ክብር ከመስጠት ባለፈ በተግባር ከሰራዊቱ ጎን እንቆማለን፤ በአገርና በህዝብ ከመጣ ግንባር ድረስ እንዘምታለን ይላል።
“የወታደር ቤተሰብ ልጅ ነኝ” የሚለው ድምጻዊ ጸጋዬ፤ ከዚህ በፊት ከሰራቸው በተጨማሪ በስራ ላይ ያለ ስለወታደር ዘፈን እንዳለው ገልጿል።
“ኢትዮጵያ ከሌሎች እኔም፣ ቤተሰብም አይኖርም” የሚለው አርቲስቱ፤ ስለወታደር መዝፈን ውዴታ ሳይሆን “ግዴታዬ ነው” ሲል ነው የገለጸው።
በተመሳሳይ ኮሜዲያን ቤተልሄም ጌታቸው (ቤቲ ዋኖስ) በተለይም በዚህ ወቅት የእርሷ ሙያ ለሰራዊቱ አስፈላጊ በመሆኑ ከሰራዊቱ ጎን በመቆም በሙያዋ ለማገልገል ዝግጁ መሆኗን ትናገራለች።
የህልውና ዘመቻውን ለመደገፍ የተቋቋመው የኪነ ጥበብ ቴክኒካል ኮሚቴ አባል የሆነው የግጥምና ዜማ ደራሲ ሀብታሙ ቦጋለ በየትኛውም አገር ከመከላከያ ሰራዊት ጎን መቆም የተከበረ የዜግነት ሀላፊነት እንደሆነ ገልጾ፣ ለወታደር ክብር መስጠት ባህል ላለፉት 30 ዓመታት አልታየም ብሏል።
ለወገን ክብርና ለአገር አንድነት አሳልፎ መስጠት ትልቅ ክብር መሆኑን ጠቁሞ፤ የኢትየጵያን ወታደር መደገፍ የማንም ሰው ግዴታ በመሆኑ የኪነ ጥበብ ሰዎችንም ተነጥለው የሚታዩ አለመሆናቸውን ተናግረዋል።
በዚህም ባለሙያዎች የመከላከያን ክብር የሚመጥኑ ስራዎችን በማሳየት እንቅስቃሴ በመጀመር ሁሉም ኢትዮጵያን የማዳን ዘመቻ እንዲቀላቀል ስራ መጀመራቸውነ ነው የገለጸው።
እስከ ዐውደ ውጊያ በመሄድም ኪነ ጥበባዊ ሥራዎችን ለማቅረብም እየተሰራ መሆኑን ጠቁሟል።
በረጅም ጊዜ ደግሞ ከዘመቻ ባለፈ ስራውን በወደ ተቋምነት ለመቀየርም እቅድ እንዳለ ገልጾ፤ ማንኛውም የኪነ ጥበብ ስራዎች ያሉት ባለሙያ ስራዎችን ማቅረብ እንደሚችል ተናግሯል።