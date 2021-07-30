በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የጤና ባለሙያዎችና ተቋማት እውቅና ተሰጠ

አሶሳ ፤ሐምሌ 23 / 2013 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኮሮናን በመከላከሉ እንቅስቃሴ አስተዋጽኦ ላደረጉ የጤና ባለሙያዎችና ተቋማት እውቅና ተሰጠ ።
ዛሬ በኦሶሳ ከተማ በተካሄደው የእውቅና አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ አብዱልፈታ አብዱራሂም እንዳሉት፤ የክልሉ መንግሥትና ሕዝብ የኮሮና ቫይረስ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ተቀናጅተው ሠርተዋል፡፡
በዚህም ወረርሽኙ ሊያደርስ የነበረውን ጉዳት መቀነስ እንደተቻለ አመልክተዋል፡፡
የጤና ባለሙያዎች ኮሮናን በመከላከልና በማከም ሂደት ባልተሟላ የሕክምና ቁሳቁስ የማይተካ ሕይወታቸውን ጭምር በመስጠት የከፈሉትን መስዋዕት ትውልድ ሲዘክረውና ሲያመሰግነው ይኖራል ብለዋል፡፡
የዘርፉን የሰው ሃይል አቅም በማሳደግ ተነሳሽነቱን ለመጨመር ትኩረት መሰጠቱንም ምክትል ሃላፊው ገልጸዋል፡፡
በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ማገገም ከቻሉት መካከል አቶ አንዷለም አበበ በሠርግ ሥነ-ሥርዓት ላይ በቫይረሱ መያዛቸውን ያስታውሳሉ፡፡
”የጤና ባለሙያዎች ሳይሰለቹ ባደረጉት እገዛ ህይወቴ ተርፏል፤ ህይወታቸውን ሰጥተው ላዳኑኝ ባለሙያዎች ምስጋናዬን ለማቅረብ ቃላት ያጥረኛል” ብለዋል፡፡
ሌላው አስተየያየት ሰጪ አቶ ዘካሪያስ ተስፋዬ፤ በቫይረሱ መያዛቸው በእርሳቸውና ቤተሰባቸው ላይ ድንጋጤ ፈጥሮ እንደነበረ አውስተዋል፡፡
ከእርሳቸው ጋር ታመው የነበሩ ሌሎች ሰዎች ህይወታቸው ሲልፍ ተስፋ ቆርጠው እንደነበር ያስታወሱት አቶ ዘካርያስ፤ ከጽዳት ሠራተኞች እስከ ሐኪሞች ባደረጉት ርብርብ በመትረፋቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡
በመድረኩ ቫይረሱን በመከላከል አስተዋጽኦ ላደረጉ የጤና ባለሙያዎች፣ሕሙማን ሲያክሙ መስዋዕት ለሆኑ የጤና ባለሙያዎች ቤተሰቦችና ተቋማት በመሸለም እውቅና ተሰጥቷቸዋል፡፡