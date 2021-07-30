በአሻባሪው ሕወሓት የተገደሉ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አባላትን የሚያስብ የሻማ ማብራት ሥነ-ስርዓት ነገ ይካሄዳል

አዲስ አበባ፤ ሐምሌ 23/2013(ኢዜአ) በአሸባሪው ሕወሓት የተገደሉ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አባላትን የሚያስብ የትግራይ ተወላጆች የሚሳተፉበት የሻማ ማብራት ሥነ-ስርዓት ነገ ጠዋት 3 ሰዓት በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ እንደሚካሄድ ተገለጸ ።
ከሰልፉ አስተባባሪዎች መካከል አንዱ የሆነው ጋዜጠኛ አርዓያ ተስፋማሪያም የሻማ ማብራትና የጸሎት ስነ-ስርዓቱን አስመልከቶ ለኢዜአ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ጋዜጠኛ አረዓያ እንደተናገሩት፤ 53 የትግራይ ተወላጆች በቀናነት ሕዝባቸውን ለማገልገል በስራ ላይ ተሰማርተው በአሸባሪው ተገድለዋል።
በነገው እለትም የትግራይ ተወላጆችና ወዳጆች በተገኙበት እነዚህን ንጹሃን የሚያስብ የሻማ ማብራትና የጸሎት ፕሮግራም ይካሄዳል ብለዋል።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን ዕዝ የመከላከያ ሠራዊት ላይ በፈጸመው ጥቃት ምክንያት መንግሥት ወደ ህግ የማስከበር እርምጃ መግባቱ ይታወቃል።
መንግስት አሸባሪውን የህወሃት ቡድን አከርካሪ ሰበሮ መቀሌ ከተቆጣጠረ በኋላ ሕዝባቸውን በቅንነት ለማገለገልና ክልሉ ከገባበት ቀውስ ለማውጣት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ማቋቋሙም ይታወሳል።
ጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ አሸባሪው ህወሓት በተለያየ መንገድ ጥቃት በመፈጸሙ ህይወታቸውን ማጣታቸው ነው የሚነገረው።
ከጊዜያዊ አስተዳደሩ አባላት በተጨማሪም በርካታ የእስልምና ኃይማኖት ተከታዮችም ተለይተው መገደላቸውን ገልጸዋል።
በመርሃ ግብሩ እነዚህን ንጹሃን ለእስልምና እምነት ተከታዮችም መታሰቢያ ይደረግላቸዋል ነው ያሉት።
ከመተሳቢያ መርሃ ግብሩ በኋላም በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት በኩል የእነዚህ ንጹሃን ሁኔታ እንዲከታተል መልዕክት እንደሚተላለፍ ጋዜጠኛ አርዓያ ተናግሯል።
እንደ ጋዜጠኛ አርዓያ ገለጻ፤ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ይህንን ጉዳይ በመከታተል ረገድ ኃላፊነቱን በአግባቡ እየተወጣ አይደለም።
ወደ ፊትም የተለያዩ ሰብሰባዎችን በማዘጋጀት የየንጹሃንን ሰቆቃ በይፋ ማሳወቁን እንደሚቀጥሉም ገልጿል።
መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ወስኖ መከላከያ ከመቀሌ ከወጣ በኋላ አሸባሪው ቡድን ግድያ እየፈጸመ መሆኑም ይታወቃል።
አሸባሪው ሕወሃት ህጻናትን አደንዛዥ እፅ እንዲጠቀሙ በማደረግ ለጦርነት እየማገደና የክልሉ ነዋሪዎችን እየገደለ መሆኑን በቅርቡ ዘግበናል።