በጂንካ ከተማ 13 ሚሊየን ብር በሆነ ወጪ የደረቅ ጭነት ተሽከርካሪ መናኸሪያ ሊገነባ ነው

ጂንካ፤ ሐምሌ 23/2013(ኢዜአ) በደቡብ ኦሞ ዞን ጂንካ ከተማ 13 ሚሊየን ብር በሆነ ወጪ ዘመናዊ የደረቅ ጭነት መናኸሪያ ሊገነባ ነው ፡፡
መናኸሪው ከኦሞ ስኳር ፕሮጀክት እና ግል ኢንቨስትመንቶች የሚጓጓዙ ምርቶችችን ለጫኑ ከባድ የጭነት ተሸከርካሪዎች አገልግሎት እንዲሰጥ የሚገነባ መሆኑ ተናግሯል፡፡
የደቡብ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ምክትል ሀላፊ ሀና ወልደገብርኤል ግንባታውን ከወሰደው ተቋራጭና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጋር በጂንካ ከተማ የውል ስምምነት ተፈራርመዋል፡፡
ክልሉ በመደበው 13 ሚሊየን ብር ወጪ የሚገነባው የደረቅ ጭነት ተሸከርካሪዎች መናኸሪያ በውስጡ ቢሮዎችን እና ሌሎችንም አገልግሎቶችን ያካትታል፡፡
የጂንካ ከተማ ማዘጋጃ ቤትም ለግንባታው አገልግሎት የሚውል 15 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ አስረክቧል፡፡
የደቡብ ኦሞ ዞን ትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያ ሀላፊ አቶ ግዛቸው በላይ በውል ስምምነቱ ወቅት፤ የመናኸሪያው መገንባት በአካባቢው ቀደም ሲል በቂ የተሸከርካሪዎች ማቆሚያ ባለመኖሩ በሚፈጠረው የትራፊክ መጨናነቅ ሳቢያ የሚከሰቱ አደጋዎችን ለመቀነስ እንደሚያግዝ ገልጸዋል፡፡
የግንባታውን ጨረታ ያሸነፈው የሱፍ ጀማል የህንፃ ሥራ ተቋራጭ በአንድ ዓመት ውስጥ ግንባታውን አጠናቆ እንደሚያስረክብ ነው ውል የተገባው፡፡