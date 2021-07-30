ህፃናትን የጦር ደጀን የማድረግ የውጊያ ስልት ጊዜ ያለፈበትና ትውልድ አምካኝ ነው.-የሕግ ምሁራን

ዲላ ሐምሌ 23/2013(ኢዜአ).ህወሓት የሚከተለው ህጻናትን የጦር ደጀን የማድረግ የውጊያ ስልት ጊዜ ያለፈበትና ትውልድ አምካኝ ነው ሲሉ የዲላ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ምሁራን ገለጹ።
ምሁራኑ ለኢዜአ እንዳስታወቁት አሸባሪው ቡድን ህጻናትን፣ አዛውንቶችንና ሴቶችን በጦርነት ከማሳተፍ ባለፈ፤ የጦር ደጀን በማድረግ በሰብዓዊነት ላይ ወንጀል እየፈጸመ ነው።
በዩኒቨርሲቲው የሕግና አስተዳደር ጥናት ኮሌጅ መምህርና ተመራማሪ መሳይ ፍቅሩ ድርጊቱ በሰብዓዊነት ላይ የተቀጣ አለም አቀፍ የጦር ወንጀል ከመሆኑ ባለፈ የአገሪቱ ተስፋ የሆነውን ትውልድ ማምከን እንደሆነም አስረድተዋል።
ጦርነቱን ከግንባር ባለፈ በሀሰት መረጃ በማጀብ በውጭ የሚገኙ የጥፋት ቡድኑ የጥቅም ተጋሪዎች በህጻናቱ እልቂት እንደሚያተርፉ ተናግረዋል።
“እውነታውን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በማሳወቅ የፕሮፓጋንዳ ጦርነቱን እንደ ግንባሩ ሁሉ በብቃት መመከት ይገባል” ብለዋል።
ምዕራባዊያን የህወሓትን የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች አይተው እንዳላዩ በማለፍ ኢትዮጵያን በተራዘመ ጦርነት የማዳከም ስልታቸውን በአሸባሪው ህወሓት በኩል እየፈጸሙ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የሕግ ትምህርት ቤት መምህር ሳሙኤል ታዬ ናቸው።
በቅርቡ ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣና አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው ድርጅት ይዘዋቸው የወጡት ፎቶዎች ለአንድ ወገን ያደላና የፖለቲካ ፍላጎት እንዳላቸው በገሃድ ማሳየቱን ጠቅሰዋል።
አሁንም በእርዳታ ሰበብ ”መንገድ ካልከፈታችሁ” የሚሉት ለትግራይ ሕዝብ አስበው ሳይሆን የአሸባሪውን የህወሓት ቡድን መሪዎች ለመጥቀም መሆኑን አስረድተዋል።
“መንግሥት የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነት በማድረግ ለሰላም ቅድሚያ ቢሰጥም አሸባሪው ቡድን በጦርነት ውስጥ ሊጠበቁ የሚገባቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች እንደ ጋሻ በመጠቀም ትንኮሳ ማድረጉ አሳዛኝ ነው “ብለዋል።
“ሰብዓዊ ፍጡርን የጦር ደጀን የማድረግ የውጊያ ስልት ጊዜ ያለፈበትና ትውልድ አምካኝ ከመሆኑ ባሻገር ህወሓት ‘ቆሜለታለሁ’ ለሚለው የትግራይ ሕዝብ እንኳን ደንታ እንደሌለው ያመላክታል” ሲሉም ድርጊቱን ኮንነዋል።
ኢትዮጵያውያን አሸባሪው ቡድን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማክሰም አንድነታችንን ማጠናከር እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
ጦርነት ራሱን የቻሉ ህጎች እንዳሉት የተናገሩት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የዓለም አቀፍ ሕግ መምህር ሄኖክ አሻግሬ ከጦርነቱ ውጭ በሆኑ ዜጎች ላይ ጥቃት አለመፈጸምን ጨምሮ ህጻናትንና አረጋዊያንን አለማሳተፍ ተጠቃሽ መርሆዎች መሆናቸውን አብራርተዋል።
አሸባሪው ህወሓት ያለምንም ትጥቅና ስልጠና ህጻናትና አረጋዊያንን በተዋጊነት መጠቀሙ ትውልድ እንዳይቀጥል ከማድረግ ባለ፤ ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል ኘሆኑን አመልክተዋል።
ህወሓት የሰላም ጥሪን አሻፈረኝ ብሎ በየደረሰበት ንጹሃን ዜጎችን መጨፍጨፉ ሀገር ለማፍረስ ቆርጦ መነሳቱን እንደሚያሳይ ምሁሩ አመልክተዋል።
“አሸባሪው ቡድን ‘እኔ ካልመራሁ አገር አትቀጥልም’ ብሎ የሚያራምደው አስተሳሰብ ተቀባይነት የለውም” ያሉት ምሁሩ በዚህ ዓመት የተከናወነው ምርጫና የህዳሴው ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ኢትዮጵያዊያን በጋራ ከቆምን ጫናዎችን ተቋቁመን መሻገር እንደምንችል ሁነኛ ማሳያዎች መሆናቸውን አስታውቀዋል።