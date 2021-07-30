የጉምሩክ ኮሚሽን የባህር ዳር ቅርንጫፍ 848 ሚሊዮን ብር ገቢ ሰበሰበ

ባህር ዳር ፣ ሐምሌ 23/2013 (ኢዜአ) የጉምሩክ ኮሚሽን የባህር ዳር ቅርንጫፍ በተጠናቀቀው 2013 በጀት ዓመት 848 ሚሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ።
የጽህፈት ቤቱ ሥራ አስኪያጅ አቶ አለነ መሐሪ ለኢዜአ እንደገለጹት ጽህፈት ቤቱ የሰበሰበው ገቢ ከባለፈው በጀት አመት በ492 ሚሊዮን ብር ብልጫ አለው ።
ከዕቅዱም ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ብልጫ ያለው መሆኑን ተናግረዋል።
በበጀት ዓመቱ ለመሰብሰብ የታቀደው 847 ሚሊዮን ብር ነበር።
ገቢው ከዕቅዱ በላይ የተሰበሰበው ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ ጠንካራ ክትትልና ትግበራ በመደረጉ መሆኑን አስታውቀዋል።
ጽህፈት ቤቱ በ2012 በጀት ዓመት 356 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡንና አፈጻጸሙም 62 ከመቶ ያልበለጠ እንደነበር ያወሱት አቶ አለነ ” የ2013 በጀት አመት አፈጻጸም ስኬታማ ነበር” ብለዋል።
ገቢው በዋነኝነት ከጉምሩክ ቀረጥ፣ ከኤክሳይስና ከተጨማሪ እሴት ታክስ መሰብሰቡን ሥራ አስኪያጁ አስታውቀዋል።
“የወረታ ደረቅ ወደብ መከፈትና አስመጭዎች መገልገል መጀመራቸው፣ በክልሉ እያደገ የመጣው ኢንቨስትመንት ለገቢው ማደግ አስተዋጽኦ አድርገዋል “ብለዋል።
ጽህፈት ቤቱ የወጭና ገቢ ኮንትሮባንድን ለመከላከል ባደረገው እንቅስቃሴ 132 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መያዛቸውን አቶ አለነ አመልክተዋል።
ማህበረሰቡና ባለድርሻ አካላት ኮንትሮባንድን በመቆጣጠር ረገድ የፀጥታ ችግሮች ተቋቁሞ ላደረገው አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል።
በቀጣይም ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
ጽህፈት ቤቱ በባህር ዳር፣ በወረታ ደረቅ ወደብ መልቲ ሞዳል፣ በጎንደርና መተማ የጉምሩክ አገልግሎት ይሰጣል።
ጽህፈት ቤቱ ወጭና ገቢ ኮንትሮባንድን ብቻ የሚቆጣጠሩ ጣቢያዎች በሻውራ፣ በሰረባ፣ በምድረ-ገነትና በሳንጃ ከተሞች እንዳሉት ታውቋል።