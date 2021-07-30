በአንድ ህጋዊ መሬት ላይ ሁለት ካርታ የሰጡ መሀንዲሶችና የኮንስትራክሽን ባለሙያዎች በእስራትና በገንዘብ ተቀጡ

አዳማ፣ ሐምሌ 23/2013 (ኢዜአ) በአዳማ ከተማ በአንድ ህጋዊ መሬት ላይ ሁለት የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ የሰጡ መሀንዲሶችና የኮንስትራክሽን ባለሙያዎች በእስራትና በገንዘብ ተቀጡ።
የአዳማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት ከፍተኛ ባለሙያ ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልሜቻ ለኢዜአ እንደገለጹት ሙያተኞቹ ያለአግባብ በአቋራጭ ለመበልፀግ ህጋዊ ካርታ ያለው የመሬት ይዞታ ላይ ሁለት ካርታ በመስጠትና በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለዋል።
ኢንስፔክተር ወርቅነሽ እንዳሉት ግለሰቦቹ በአንድ ህጋዊ ይዞታ ላይ ሁለት ካርታ ከመስጠት ባለፈ ጉቦ ሲቀበሉ እጅ ከፍንጅ መያዛቸውን አመልክተዋል።
በዚሁ መሰረት ጅብሪል ኑራ፣ አለሙ በቀለ፣ መስፍን አለማየሁ፣ ሸምስያ ፉሪ፣ ለገሰ ፈዬና ፋይዛ አሊ በህዳር ወር 2013 ዓ.ም በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው ሲጣራ መቆየቱን ተናግረዋል።
የአዳማ ልዩ ዞን ዓቃቤ ህግ በሰውና በሰነድ ሲጣራ የቆየውን ጉዳይ መዝገቡን ለአዳማ ልዩ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት መላኩን ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልጸዋል።
ግለሰቦቹ የቀረበባቸውን ክስ መከላከል ባለመቻላቸውና ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸው የአዳማ ልዩ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ትላንት በዋለው ችሎት እያንዳንዳቸው ከ6 ወር እስከ ዘጠኝ ዓመት በሚደርስ እስራትና በገንዘብ እንዲቀጡ ውሳኔ ማሳለፉንም አክለዋል።