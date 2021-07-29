መቱ ፤ሐምሌ 22 ቀን 2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆቿ ደምና አጥንት ተከብራ እንደኖረች ሁሉ ዛሬም ለሀገራችን አለንላት!
አቶ ታከለ አየለ በኢሉባቦር ዞን ጎሬ ከተማ የሚገኙ የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባል ናቸው።
የአሸባሪውን የሕወሓት ቡድን አፍራሽ ሴራ በመቃወምና ለሰራዊቱ ያላቸው ድጋፍ የገለጹበት ሰላማዊ ሰልፍ በከተማዋ የሚኖሩ የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባላት ዛሬ አካሄደዋል።
በሰልፉ ከተካፈሉት መካከል አቶ ታከለ አንዱ ሲሆኑ፤ በሀገር ፍቅር ወኔ የተሰማቸውን ስሜት ገልጸዋል።
ሀገራችን ትናንትም በልጆቿ ደምና አጥንት ተከብራ እንደኖረችው ሁሉ ዛሬም ባለን ልምድና አቅም ሁሉ እንቆምላታለን።
ሁሉም ዜጋም በሀገር ሕልውናና ክብር ላይ ሳይደራደር በአባቶች የጀግንነት ወኔ ጠላቶቿን ለመመከትና የራሱን ታሪክ መፃፍ መቻል አለበት ብለዋል።
አሸባሪው ቡድን ቀድሞ በሀገር ላይ ትልቅ ችግር ሲፈጥር እንደነበር አስታውሰው፤ አሁንም በሀገር ሕልውና ላይ ይዞት የተነሳውን ተልዕኮ ለማክሸፍ የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ነው የገለጹት።
አቶ በቀለ አባዋሪ ሌላው የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባል ፤”ባለን ልምድና እውቀት ሀገራችንን ለማዳን የሚፈለግብንን ለመወጣት ዝግጁ ነን” ብለዋል።
ይህ ቡድን ከመጀመሪያው አንስቶ በባህሪውም ሆነ በተግባሩ ሀገር አፍራሽ ነበር ያሉት አቶ በቀለ፤ አሁንም ይህንኑ ዓላማውን ለማሳካት ቢፈልግም በእኛ በኢትዮጵያውያን አንድነት ይከሽፋል በማለት ድምጻቸውን አሰምተዋል።
የውጭ ኃይሎችም በሀገራችን ላይ የሚያደርጉትን ጫና ያቁሙ፤ በሀገራችን ሉዓላዊነት ላይ እየተቃጣ ያለውን ተግባር ለመመከት የድርሻችንን እንወጣለን ያሉት ደግሞ አቶ ጌታቸው ኑራ ናቸው።
የሀገራችንን ክብርና ሉዓላዊነት መቼም አሳልፈን አንሰጥም፤ ልክ እንደትናንቱ ዛሬም ለሀገራችን አለንላት !ሰልፈኞቹ ካሰሟቸው መፈክሮች መካከል ይገኙበታል።