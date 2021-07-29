የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አመራርና ሰራተኞች የአረንጓዴ አሻራና የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት በድሬዳዋ እያካሄዱ ነው

ሐምሌ 22 ቀን 2013 (ኢዜአ) የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አመራርና ሰራተኞች የ2013 የአረንጓዴ አሻራና የክረምት በጎ ፈቃድ እና የፅዳት ዘመቻ መርሐግብር በድሬዳዋ ከተማ እያካሄዱ ይገኛሉ።
በድሬዳዋ ከተማ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አመራርና ሰራተኞች የከተማዋ አስተዳደር አመራሮችና የሐይማኖት አባቶች በጎ አድራጊ ተቋማትና የወጣት አደረጃጀቶች የተሳተፉበት የበጎ ፈቀድ አገልግሎት አካሂደዋል።
በመርሐግበሩ የ2013 ዓ.ም የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት የአቅመ ደካሞችን ቤት እድሳትና የአረንጓዴ አሻራ ተግባር ተከናውኗል።የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎትና የአረንጓዴ አሻራ መርሐግበሩ ኢትዮጵያ የተቃጣባትን ትንኮሳን በመቀልበስ ሰላምና አንድነቷን ለማስጠበቅ በአራቱም አቅጣጫ አገር ወዳድ ዜጎች በልዮ ትብብር በሚተምሙበት ወቅት የሚካሔድ በመሆኑ መርሐግብሩ የህብረት ቃል ኪዳናቸውን በበጎ ስራ ዳግም የሚያድሱበትና የሚያረጋግጡበት ቀን መሆኑ ተገልጿል።