አሸባሪው የህወሃት ቡድን በምስራቅ ግንባር የነበረው እቅዱ በመከላከያ እና በአፋር ልዩ ሃይል ከሸፈ

ሐምሌ 21/2013(ኢዜአ) አሸባሪው የህወሃት ቡድን በምስራቅ ግንባር የነበረው እቅዱ በሀገር መከላከያ ሰራዊት እና በአፋር ልዩ ሃይል የጋራ ቅንጅት መክሸፉን ምንጮች ለኢዜአ ገልጸዋል።
ሽብርተኛው የህዋሃት ቡድን ለትግራይ ክልል ህዝብ ጥቅም ሲባል የቀረበውን የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔን ወደጎን በማለት በእኩይ ሀገርን የማፍረስ ሴራው ገፍቶበታል።ቡድኑ ወክዬዋለው ለሚለው የትግራይ ህዝብ እንኳን ግድ የሌለው መሆኑን በተግባር እያሳየ ይገኛል።
ከሰሞኑ ለሰብዓዊ እርዳታ የሚውሉ የአስቸኳይ ምግብ እና ምግብ ነክ ያልሆኑ የድጋፍ ቁሳቁሶችን የጫኑ ከ170 በላይ ተሽከርካሪዎች ጉዞ እንዲደናቀፍ አድርጓል።ቡድኑ የሀገርን አንድነት ለማናጋት ውሸትን በሚያሰራጩለት የውጭ ሀገራት ቅጥረኛ ቡድኖች ጋር በመሆን ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ እንዲሁም በዜጎች መካከል ጥርጣሬ እንዲነግስ ሌትተቀን በመስራት ላይ ነው።
አሸባሪው የህወሃት የጥፋት ቡድን ከዚህ ቀደም በሀገር መከላከያ ሀይል ላይ የፈጸመው ክህደት ሳያንሰው አሁንም በአፋር እና በአማራ ክልሎች ላይ ትንኮሳ በማድረግ ምንም የማያውቁ የትግራይ ልጆችን የእሳት እራት በማድረግ ላይ ነው።የጁንታው ጥቃት በተከለፈተባቸው ሁለቱ ክልሎችም እራስን ለመከላከል በሚደረጉ ጥረቶች ለውትድርና ያልደረሱ ልጆች ዋጋ እየከፈሉ መሆኑን የተማረኩት ህጻናት በአንደበታቸው ሲናገሩ እንደነበር ይታወሳል።
ሽብርተኛው ከሰሞኑ በአፋር ክልል ዞን አራት እዋ በተባለው ወረዳ ተኩስ የከፈተ በወሰደበት የማያዳግም እርምጃ የሽብርተኛው ሀዋሃት አክርካሪው መመታቱም ተጠቅሷልዕ።በውጊያው ቡድኑ ያሰለፋቸው በርካታ ታጣቂዎች መሞታቸው እና መማረካቸውንም ምንጮች ለኢዜአ አስረድተዋል።
በተወሰደው እርምጃም የሽብር ቡድኑን ከአካባቢው ጠራርጎ ለማስወጣት የአፋር ልዩ ሀይልና መከላከያ በቅንጅት በወሰዱት እርምጃ የተማረኩ የጁንታዉ አመራሮች በሰጡት ቃል እምቢተኛው የሽብር ቡድን ህዋሃት በአፋር ክልል በድምሩ ሶስት ክፍለ ጦሮችን አሰማርቶ እንደነበር አስረድተዋል።
አንደኛው ክፍለ ጦር በተወሰደበት ከባድ እርምጃ ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ መሆኑና መደምሰሱን አረጋግጠዋል።የአሸባሪው ቡድን የተቀሩት ሁለቱ ክፍለ ጦሮች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የቀለብ፣የጥይትና መሰል የሎጀስቲክስ አቅርቦት ችግር ውስጥ እንዳሉ ምርኮኛ አመራሮች በማማረርና በስሜት ማስረዳታቸውን ምንጮቻችን አረጋግጠዋል፡፡
የሀይል መዳከም የታየበት ቡድኑ በአፋር ልዩሃይልና በመከላከያ ሰራዊት ተመቶ እንዲመለስ መደረጉም ታውቋል።በዚህም አሸባሪው የህወሃት ቡድን በምስራቅ ግንባር የነበረው እቅዱ በሀገር መከላከያ ሰራዊት እና በአፋር ልዩ ሃይል የጋራ ቅንጅት መክሸፉ ተገልጿል።
በሌላ በኩል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁሞ አከባቢውን ለቆ በወጣበት ሁኔታ ሽብርተኛው ህወሓት ህፃናትን ሲያስጨፈጭፍ በዝምታ ማየቱን ቀጥሎበታል።አለምአቀፉ ማህበረሰበ የትግራይ ህዝብ የእርዳታ እህል እንዳይደርሰው ሽብርተኛው ቡድን ላይ ጫና ማድረግ ይገባዋል።