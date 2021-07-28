የትህነግ ቡድንን አንድነታችንን በማጠናከር ልናስወግደው ይገባል — ዶክተር ድረስ ሳህሉ

ባህር ዳር ፤ ሓምሌ 21/2013(ኢዜአ) አሸባሪው የትህነግ ቡድን የከፈተብንን ጥቃት አንድነታችንን በማጠናከር መክተን ልናስወግደው ይገባል ሲሉ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ተናገሩ።
የአሸባሪው የጥፋት ሴራ የሚያወግዝና መከላከያ ሰራዊትን የሚደግፍ ሰላማዊ ሰልፍ ዛሬ በባህርዳር ከተማ ተካሂዷል።
ዶክተር ድረስ ሳህሉ ለሰልፈኞቹ ባደረጉት ንግግር ፤ አሸሪው ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍርስ ያልፈፀመው ግፍና ያልተገበረው ሴራ እንደሌለ ገልጸዋል።
ይህ አሸባሪ ቡድን ተወልዶ ባደገበት የሴራ ፖለቲካ እርስ በእርሳችን ሲከፋፍለን ፣ እንዳንተማመን ሲያደርገን ፣ህዝብ በመንግስት ላይ ጥርጣሬ እንዲኖረው በማድረግ የጥላቻ መርዙን በትውልዱ ላይ ሲረጭ ኖሯል ብለዋል።
ሴራው የተነቃበት ይህ ቡድን የመከላከያ ሰራዊት ሰሜን ዕዝን በማጥቃት ፍፁም ከሃዲነቱን ያሳየ ቢሆንም በጀግናው የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሺያ አከርካሪው መመታቱን ተናግረዋል።
መንግስት የተናጠል ተኩስ ቢያውጅም የትህነግ ቅሬት ባለመቀበል ህፃናትንና አረጋዊያን ሳይቀር በጦርነት አሰልፎ እየማገደ እልቂት እየፈፀመ እንደሚገኝ ዶክተር ድረስ ገልጸዋል።
ቡድኑ በተለይ በአማራ ህዝብ ላይ የሚወራረደው ሂሳብ አለኝ በሚል በከፋፋይ ሴራው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቢጥርም ከኢትዮጵያ ህዝብ ያገኘው ምላሽ በተቃራኒ መሆኑን አስረድተዋል።
በሴራ ተወልዶ በሴራ ያደገው የትህነግ ቡድን እየተዋጋ ያለው ብቻውን ሳይሆን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ከሚጥሩ ጠላቶቻችን ጋር በማበር ነው ብለዋል።
መላ የኢትዮጵያንም የአሸባሪውን የትህነግ ሴራ ተገንዝቦ በአማራና አፋር ክልሎች አካባቢዎች እየፈፀመ ያለውን ጥቃት ለመመከት ወደ ግንባር እየተመመ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል።
ህፃናትን ለጦርነት እየማገደ ያለውን አሸባሪውን የትህነግ ቡድን የከፈተብንን ጥቃት አንድነታችንን በማጠናከር መክተን ልናስወግደው ይገባል ሲሉም መልዕክት አስተላለፈዋል።
የእምነትና የፖለቲካ ልዩነት ሳኖር ይህንን አሸባሪ ጠላት ለመገርሰስ ሁሉም በአንድነት እንዲነሳም ዶክተር ድርስ ጥሪ አቅርበዋል።
በባርዳር ከተማ የሚገኙ የተፎካካሪ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትን በመወከል መልዕክት ያስተላለፉት አቶ ይደግ ማሩ በበኩላቸው፤ ኢትዮጵያ እንድትበታተን አሸባሪ ቡድኑን እየደገፉ የሚገኙ የውጭ ኃይሎችን መመከት የምንችለው አንድ ሆነን መቆም ስንችል ነው ብለዋል።
ህብረተሰቡም መንግስት ያደረገውን የክተት ጥሪ በመቀላቀል ከወራሪውና አሽባሪውን የህወሃት ቡድን ለመደምሰስ መዘጋጀት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ የገጠማትን ነቀርሳ ነቅለን ለመጣል ሁላችንም ፖለቲካና ዘር ሳይለየን በአንድነት ወደ ግንባር በመዝመት አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ መዘጋጀት አለብን ብለዋል።
በሰላማዊ ሰልፉ ብዛት ያላቸው የባህርዳር ከተማ ነዋሪዎች የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማት የአሸባሪው የህወሃትን የጥፋት ያወገዙ ሲሆን መከላከያ ሰራዊትን እንደሚደግፉ አስታውቀዋል።