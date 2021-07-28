ሀገራቸውን ከየትኛውም ጠላት ለመጠበቅ ህይወታቸውንም ለመስጠት መወሰናቸውን በምዕራብ ጎንደር ነዋሪዎች ገለጹ

መተማ፤ ሐምሌ 21/2013 (ኢዜአ) ሀገራቸውን ከየትኛውም ጠላት ለመጠበቅ ከንብረታቸው በተጨማሪ ህይወታቸውንም ሳይሳሱ ለመስጠት መወሰናቸውን በምዕራብ ጎንደር ዞን ነዋሪዎች ገለጹ።
የህልውና ዘመቻውን ለማሳካት እንዲያግዝ ከዞኑ ከ61 ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ መሰብሰቡ ተመልክቷል።
በዞኑ ቋራ ወረዳ ነዋሪ አቶ አስማረ ቸኮል ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ለህልውና ዘመቻው ድጋፍ እንዲውል አንድ የደለበ ሰንጋ በሬ ለግሰዋል።
ሀገራቸውን ከየትኛውም ጠላት ለመጠበቅ ከንብረታቸው በተጨማሪ የህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል መወሰናቸውን ገልጸዋል።
የዞኑ ግብርና መምሪያ ባለሙያ አቶ ሞገስ ጋሹ በበኩላቸው፤ የወር ደመወዛቸውን ለዘመቻው ማበርከታቸውን ጠቅሰው፤ በቀጣይም ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።
ሀገር ሲኖር ነው መስራት፣ መለወጥና ማደግ የሚቻለው ያሉት ባለሙያው፤ ከደጀንነት ድጋፍ በተጨማሪ በግንባር ተሰልፈው ህይወታቸውንም ለመስጠት ቁርጠኛ መሆናቸውን አመልከተዋል።
የዞኑ የንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ሃላፊና የዘመቻው የሎጅስቲክ አስተባባሪ አቶ ደረሰ አዱኛ እንዳመለከቱት፤ የህልውና ዘመቻውን ለማሳካት እንዲያግዝ ከዞኑ ከ61 ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተሰብስቧል።
ድጋፉ የተሰበሰበው ከዞኑ የመንግስት ሰራተኞችና ሌሎችም ነዋሪዎች ነው ብለዋል።
በቀጣይም በዓይነትና ገንዘብ እንደ ዞን ከ143ሚሊዮን ብር በላይ ከዞኑ ህዝብ ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
እንደአስተባባሪው ገለጻ፤ የዞኑ ወጣቶች፣ ሴቶች እና ነዋሪዎች የተለያዩ አደረጃጀቶችን በመጠቀም ለዘማቹ ሎጅስቲክ ከሟሟላት ጀምሮ የዘመቻው አካል በመሆን ሀገር የማዳን ስራ ላይ እየተሳተፉ ነው።
ህብረተሰቡ የውስጥ ሰላሙን ለመጠበቅ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን ጠቁመው ድጋፉ ቀጣይነት እንዳለውም አመላክተዋል።