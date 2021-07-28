የህወሃት ጁንታን ሃገርን የማፍረስ ሴራ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን እንታገላለን….የቤንች ሸኮ ዞን ነዋሪዎች

ሚዛን ሐምሌ 21/2013 (ኢዜአ) በአገር ህልውና ላይ በአሸባሪው ህወሃት አማካኝነት የተፈጠረውን አደጋ ለመከላከል ከሃገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን ግዴታቸውን አንደሚወጡ ኢዜአ ያነጋገራቸው የቤንች ሸኮ ዞን ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ የሃገር መከታ ከሆነው መከላከያ ሰራዊት ጋር ለመሰለፍ ከመወሰን ጀምሮ በደም ልገሳና በልዩ ልዩ ድጋፎች አጋርነታቸውን እየገለጹ ነው።
በከተማው በተካሔደ የደም ልገሳ መርሃ-ግብር ላይ ያገኘነው ወጣት ዮሐንስ አሰፋ በሃገራችን ላይ በአሸባሪው ህወሃት የተቃጣውን ጥቃት ለማክሸፍ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ከሃገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን የሚጠበቅበትን እንደሚወጣ ተናግሯል።
ከምንም በላይ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው የሃገርን ሰላምና ሉአላዊነት ማስገበር መሆኑን የገለጸው ወጣቱ የሃገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ሃይሎች ከሚያደርጉት ትግል ጎን እንደሚሰለፍም አረጋግጧል።
ሌላዋ የመርሃ-ግብሩ ተሳታፊ ወጣት እየሩሳሌም ተክሉ በበኩሏ ሁሉም ባለው አቅም ሳይሰስት ሠራዊቱን በመደገፍ የኢትዮጵያን አንድነትና ሰላም ወደ ቀድሞ መመለስ እንዳለበት ትናገራለች።
በአሁኑ ወቅት ለሃገር ህልውና ውድ ህይወቱን ከመክፈል ወደኋላ ለማይለው የሃገር መከላከያ ሰራዊት ከደም ልገሳም በማንኛውም ድጋፍ ከጎኑ እንደምትሰለፍ አስታውቃለች።
በወጣቶቹ ቅስቀሳ ተነሳስተው ለሰራዊቱ ደም የለገሱት አቶ ኑሬ ሙሃባ በበኩላቸው ለሀገር ክብርና ሉዓላዊነት በአንድነት መቆም ከሁሉም ይጠበቃል ብለዋል።
በአሸባሪው የህወሓት ቡድን የተከፈተው ትንኮሳ በአጭር ጊዜ ውስጥ መቋጫውን እንዲያገኝ ደም ከመለገስ ባለፈ አቅማቸው የፈቀደውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል።
የቤንች ሸኮ ዞን ወጣቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወጣት እምቢያለው ኃይለኢየሱስ እንዳለው የዞኑ ወጣቶች ለሰራዊቱ ያላቸውን ደጀንነትና አጋርነት ለመግለጽ ደም ለግሰዋል።
ለሠራዊቱ ደም ከመለገስና ሀብት ከማሰባሰቡ ተግባር ባሻገር አሸባሪውን ጁንታ ለመደምሰስ እየተካሄደ ያለውን እንቅስቃሴ ለማጠናከር የዞኑ ወጣቶች ዝግጁ መሆናቸውንም አስታውቀዋል።
በሁለት ቀናት የደም ልገሳ መርሃ ግብር ከ100 ዩኒት በላይ ደም መገኘቱን የገለጹት ደግሞ የቦንጋ ደም ባንክ ተወካይ አቶ ፍቃዱ ጋሽሬ ናቸው።
በደም ልገሳው የወጣቶቹ መነሳሳት አበረታች መሆኑን የጠቀሱት አቶ ፍቃዱ፤ በክረምቱ ወራት የወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት ከ3 ሺህ ዩኒት በላይ ደም ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ባለፉት ዓመታት በህብረተሰቡ ዘንድ ደም የመለገስ ልምድና ባህሉ እየጎለበተ በመምጣቱ በአሁኑ ወቅት በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች በበጎ ፈቃድ ተነሳሽነት ደም በመለገስ ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
በሃገራችን ላይ እየተካሔደ ያለው የህልውና ዘመቻ የወጣቱን ቁጣ እንደቀሰቀሰውና ደም ከመለገስ ጀምሮ ማንኛውን ድጋፍ ለማድረግ እየታየ ያለው መነሳሳት እንዳስደሰታቸውም ተናግረዋል።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን በሃገር ደህንነት ላይ ለመፍጠር እየሞከረ ያለውን አደጋ ለማምከን በመላው ሃገሪቱ የሚገኙ ወጣቶች ከሃገር መከላከያ ሰራዊት ጎን ከመሰለፍ ጀምሮ አስፈላጊውን ድጋም ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ መሆኑ ይታወቃል።