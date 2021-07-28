አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለመመከት በሚደረገው ትግል አርቲስቶች በሙያቸው የበኩላቸውን ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገለጹ

ሀምሌ 21/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያውያን ለማፍረስ እየተንቀሳቀሰ ያለውን የህወሓት አሸባሪ ቡድን ለመመከትና ለማክሰም በሚደረገው ትግል አርቲስቶች በሙያቸው የበኩላቸውን ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገለጹ።
አሸባሪው ህወሓት የአገርን አንድነትና ሉዓላዊነት የሚዳፈር ድርጊት መፈጸሙን ተከትሎ ኢትዮጵያውያን በጋራ እየተፋለሙት ይገኛሉ።
ድርጊቱ የአገር ህልውናን አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ ለአንድ አካል የሚተው አይደለም፡፡
የአገር ህልውናን ለማስከበር በሚደረገው ትግል ውስጥ ደግሞ የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች ድርሻ ከፍተኛ መሆኑ አያጠያይቅም ።
ይህን ተከትሎ ለኢዜአ አስተያየታቸውን ከሰጡት መካከል አርቲስት ቴድሮስ ተሾመ እንደገለጸው፤ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነት አሸባሪ ሕወሃትን መመከትና ማክሰም አለበት።
በአሁኑ ወቅት እየሞተ ያለው አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሳያውቅ “ኢትዮጵያን አንድ እያደረገ ነው” በመሆኑ፤ ኢትዮጵያዊነትን አጠንክሮ በመያዝ ሞቱን ማፋጠን እንደሚገባ ነው የጠቆመው።
ይህ አጋጣሚ የፈጠረልንን የአንድነት መንፈስ አጠናክረን ማስቀጠል እንደሚገባ ነው የተናገረው።
ጉዳዩ በሉዓላዊነት ላይ የመጣ ስለሆነ ለአንድ አካል እንደማይተው በመናገር በዚህ ሂደት ውስጥ ኪነጥበብ ትልቅ ስፍራ እንዳለው ጠቁሟል።
አሸባሪው ቡድን ከአጀማመሩ ህዝብን የመከፋፈልና አገር የማፍረስ ስራ ሲሰራ እንደቆየ ጠቁሞ፤ አሁን በራሱ ጊዜ መቀበሪያውን እያመቻቸ እንደሚገኝም አብራርቷል።
ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአንድነት አሸባሪ ቡድኑን መመከት እንዳለበት ተናግሯል።
አርቲስት ዳዊት ይፍሩ በበኩሉ እንደተናገረው፤ የኪነ-ጥበብ ባለሙያ የህዝብ ነጸብራቅ በመሆኑ ሰራዊቱን የሚያበረታቱ ስራዎች መስራት ያስፈልጋል።
ከዚህ በፊት የአገር መከላከያ ሠራዊትን የሚመለከቱ ስራዎች መሰራታቸውን አስታውሰው፤ አሁንም ሰራዊቱንና ህዝቡን የሚያበረታቱ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል።
ወጣቱ አገርን ለማዳን “በአካል ሲዘመት እኛም በሙያችን መዝመት አለብን፣ በተለይ ወጣቱ የኪነጥበብ ባለሙያ በሙያው ወደ ግንባር ይዘምታል የሚል እምነት አለኝ” ብለዋል።
በአሸባሪው ህወሓት ላይ የህግ ማስከበር ዘመቻ በተጀመረበት ወቅት “ቻዋ ጁንታ” የሚል ዘፍን የለቀቀው አርቲስት ጸጋዬ ደንደና/ሰዮ በበኩሉ ሠራዊቱን የሚያበረታታ ዘፈን ለመስራት ማቀዱን ተናግሯል።
አሸባሪው ቡድኑ በስልጣን ላይ በነበረባቸው 27 ዓመታት በኢትዮጵያውያን ላይ በርካታ ግፎችን መፈጸሙን በማስታወስ፤ በራሱ ላይ ቡድኑ እስራትና ድብደባ እንደፈጸመበት ገልጿል ።
በዚህም ህዝቡ ቡድኑን ለመከላከል እያደረገ ያለውን ተግባር አርቲስቶችም በስራቸው ማገዝ አለባቸው ብለዋል።