”በኢትዮጵያ ላይ የተደቀነውን የሕልውና አደጋ ለመመከት መንግሥት የሚሰጠንን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ ነን” – የፖለቲካ ፓርቲዎች

አዲስ አበባ ሃምሌ 21/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ላይ የተደቀነውን የሕልውና አደጋ ለመመከት በመንግሥት የሚሰጣቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ።
አሸባሪው ሕወሓት በኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት ላይ የፈጸመውን ትንኮሳ ተከትሎ ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ እየተፋለሙት ይገኛሉ።
በዚህም ኢትዮጵያውያን በክልል፣ በብሔር፣ በኃይማኖትና በሌሎች ነገሮች ሳይለያዩ አሸባሪውን ሕወሓትን በግምባር ገጥመውታል።
ኢዜአ መቀመጫቸውን በደቡብ ክልል አድርገው የሚንቀሳቀሱ ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎችን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ አነጋግሯቸዋል።
የሲዳማ አርነት ንቅናቄ (ሲአን) ሊቀ መንበር አቶ ዱካሌ ላሚሶ እንደሚሉት፤ አሸባሪው ሕወሓት ከጥንትም የሲዳማ ሕዝብ ጠላት ነበር።
ከአስተዳደር መዋቅር ጋር በተያያዘ የሲዳማ ሕዝብን ሲያሰቃይና ሲያንገላታ፣ ደም ሲያፈስ የቆየ ቡድን መሆኑን ነው የተናገሩት።
ይህም በመሆኑ አሸባሪው ሕወሓት በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ ስጋት ሲደቅን ከህዝቡ ጋር በአንድነት ሆኖ እየተንቀሳቀሰ ነው።
አሸባሪው ህጻናትና ሴቶችን ለውጊያ አሰልፎ ሰብዓዊ ቀውሶችን እየፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል።
ሊቀ መንበሩ አሸባሪውን ለማጥፋትና የአገር ሉዓላዊነትን ለመከላከል በሚደረገው ትግል ውስጥ ሁሉም በተናበበ መልኩ መንቀሳቀስ እንደሚኖርባቸው ጠቁመዋል።
ፓርቲያቸውም በሚችለው መንገድ ሁሉ ከመንግሥት ጎን ሆኖ ይህን አጥፊ ቡድን ለመፋለም ዝግጁ መሆኑንም አረጋግጠዋል።
ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶችም በዚህ ወሳኝ ወቅት አገራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል።
የወለኔ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ወሕዴፓ) ሊቀመንበር አቶ ፈይሰል አብዱልዓዚዝ፤ ፓርቲያቸው አሸባሪውን ህወሃት ለመፋለም አስፈላጊውን አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑን አመልክተዋል። መንግሥት ለሚያደርገው ተጨማሪ ጥሪም ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም የወለኔና አካባቢው ማሕበረሰብ ህይወቱ በንግድ ሥራ ላይ የተመሠረተ መሆኑን አስታውሰው፤ ሕዝቡ የህልውና ትግሉን በገንዘብ እንዲደግፍ የማነሳሳት ሥራ እየሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል።
ይህ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ ፓርቲያቸው ከፌዴራል መንግሥት የሚሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣትም ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል።