ተፈናቃዮች አንድነታቸውን በማጠናከር አካባቢያቸውን በንቃት መጠበቅ ይገባቸዋል– ሌተና ጄኔራል አስራት ዴኔሮ

ሐምሌ 20 / 2013 (ኢዜአ) ተፈናቃዮች አንድነታቸውን በማጠናከር አካባቢያቸውን በንቃት መጠበቅ እንደሚገባቸው የመተከል የተቀናጀ ግብረ ሀይል ኮማንድ ፖስት ዋና አስተባባሪ ሌተና ጄኔራል አስራት ዴኔሮ አሳሰቡ።
ጄኔራሉ በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ ጊዚያዊ ማረፊያ የሚገኙ ስደተኞች ያሉበትን ሁኔታ ተንቀሳቅሰው ጎብኝተዋል።
የሰው ልጆች ስቃይና ሰቆቃ ከሌለ መኖር የማይችሉት እንደ አሸባሪው የህወሃት ጁንታ የመሳሰሉ ሀይሎች ሰርገው በመግባት ጉዳት እንዳያደርሱ አንድነትን ማጠናከርና አካባቢን በንቃት መከታተል ይገባልነው ያሉት።
ህዝቦችን ለያይቶ የራሱን እድሜ በማራዘም የሚታወቀው አሸባሪው የህወሃት ተላላኪዎች በዞኑ የተፈጠረውን የሰላም መደፍረስና ያጋጠመውን ሰብአዊ ቀውስ በማቀድና በመምራት ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውንም አስታውሰዋል።
ጁንታው የሰሜን ዕዝን በግፍ በመጨፍጨፍ በሀገር ላይ ክህደት ከፈፀመ በኋላ በህግ ማስከበርና በህልውና ዘመቻው በእጅጉ መቀጥቀጡን ያስታወሱት ዋና አስተባባሪው ፤ አፈር ልሶ በመነሳት በአማራና በአፋር አዋሳኝ አካባቢዎች ኢትዮጵያን ማፈራረስ አላማው ያደረገ ትንኮሳዎችን በመፈጸም ላይ እንደሚገኝ ነው የገለፁት።
እንደ ሌተና ጄኔራል አስራት ገለፃ ይህን የሀገር ጠላት ማጥፋት የሚቻለው ልዩነትን በማስወገድና አንድነትን አጠናክሮ እርስ በእርስ በመደጋገፍ ብቻ ነው።
ተፈናቃዮች ያሉበት ሁኔታ ብዙ ሊሟሉላቸው የሚገቡ ጉዳዩች ቢኖሩም ፤ በልዩ ልዩ ጥቅማጥቅም የሚደለሉ ግለሰቦችና ቡድኖች የጠላትን ተልዕኮ ተሸክመው ተፈናቃዩ ውስጥ በመሰግሰግ አደጋ እንዳያደርሱ ከኮማንድ ፖስቱ ፣ ከፀጥታ ሀይሎችና ከመስተዳደር አካላት ጋር በጥምረትና በትኩረት መስራት ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ሊሆን ይገባል ተብሏል።
ተፈናቃዮች በሰጡት አስተያየት ኑሮአቸውን ለመምራት አስፈላጊ የሆኑ በርካታ ቁሳቁሶች ሊሟሉላቸው እንደሚገባ ጠቅሰው ፤ ሁሉም ነገሮች ግን ከሀገር መኖር በኋላ በመሆናቸው አካባቢያቸውን በንቃት መጠበቅና ሀገራዊ አንድነታቸውን ማረጋገጥን ቅድሚያ እንደሚሰጡ ነው የገለፁት ።
የአማራ እና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ አደጋ ስጋት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ባለሞያዋች በበኩላቸው ፤ የተፈናቃዮችን ኑሮ በቅርበት እየተከታተሉ መሆኑን የገለፁ ሲሆን፤ ከፌደራል አደጋ ስጋት ጋር በመነጋገር የምግብ እህል ፣ አልባሳትና ሌሎች ቁሳቁሶች ተጓጉዘው ወደ ዞኑ የደረሱ መሆኑንና በቅርቡ ማከፋፈል እንደሚጀመርም ማስታወቃቸውን ከመከላከያ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።