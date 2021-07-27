ወደ ግንባር ለሚሄዱ የተዘጋጁ ምልስ የመከላከያ ሰራዊት አባላት አሸኛኘት ተደረገ

ባህር ዳር ፤ ሐምሌ 20/2013 (ኢዜአ) የመንግስትን የክተት ጥሪ ተቀብለው ወደ ግንባር ለመሄድ የተዘጋጁ ምልስ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ዛሬ በባህር ዳር ከተማ አሸኛኘት ተደረገላቸው።
በአሸኛኘቱ ሥነሥርዓት የተገኙት የባህር ዳር አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ እንዳሉት፤ የአሸባሪው የትህነግ ቡድን ባለፉት ዓመታት በአካባቢው የሚኖሩ የአማራ ተወላጆችን ማንነት ረግጦና ጨፍልቆ በጉልበት የወሰደውን መሬት ዳግም ለመውረር እየተፍጨረጨረ ይገኛል።
የጥፋት ቡድን የአማራ ህዝብ የማጥፋትና ኢትዮጽያን የማፍረስ እየፈፀመ ያለውን ወረራ ለመቀልበስ የሁሉንም የተቀናጀ ርብርብ እንደሚያስፈልግ ገልጸው፤ አሸባሪውን የጥፋት ድርጊት መከላከያና ሌሎችም የጸጥታ ሃይሎች ተቀናጅተው እየመከቱት እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ምልስ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የክልሉ መንግስት ያደረገውን የክተት ጥሪ በመቀበል ወደ ግንባር ለመሄድ በመወሰናችው ምስጋና ያቀረቡት ዶክተር ድረስ፤ አሸባሪውን ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ በሚደረገው ጥረት በቁርጠኝነት በመሰለፍ በድል እንደሚለሱ መልካም ምኞታቸውን ገልፀዋል።
”እኛም የእናንተን ቤተሰቦች ድል አርጋችሁ እስክትመለሱ እንደራሳችን ቤተሰቦች ሃላፊነት ወስደን የምንደግፍና የምንከባከብ ይሆናል” ሲሉም አስታውቀዋል።
ሽኝት ከተደረገላቸው መካከል የሃምሳ አለቃ ደረጀ አሰፋ በሰጡት አስተያየት፤ ከ16 ዓመት በላይ በመከላከያ ሰራዊት ሃገሩን ከውጭ ወራሪ ጠላት ሲጠብቁ መቆየታቸውን ተናግረዋል።
የክልሉ መንግስት ያቀረቡትን ጥሪ ተቀብለው ክልሉን ለመድገፈር እየጣራ ያለውን አሸባሪውን የትህነግ ቡድን ለማስወገድ በሚካሄደው እንቅስቀሴ ግንባር ድረስ ዘምተው የድርሻቸውን ለመወጣት መነሳሳታቸውን ገልጸዋል።
ደግና አዛኝ የሆነውን የአማራ ህዝብ በመውረር “ሂሳብ አወራርዳለሁ” ብለው የተነሳውን አማፂው ቡድንን ለመደምሰስ ቁርጠኛና ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
”እኔም ሆንኩ ቤተሰቤ መኖር የምንችለው ክልሉና ሀገሪቱ ሰላም ሲሆኑ ነው” ያሉት ሃምሳ አለቃ ደረጀ፤ የክልሉንና የሀገሪቱን ዳር ድንበር ለማስጠበቅ እንደሚታገሉ ገልጸዋል።
ወታደር ይርጋው ገበየሁ በበኩላቸው፤ሀገሪቱን ከአሸባሪው የህወሃት ጁንታ የጥፋት ለመታደግ በስደት ከሚኖርበት ሱዳን ከኢትዮጵያ ኤንባሲ ወረቀት አጽፈው እንደመጡ ተናግረዋል።
“ከራስ በፊት ለሀገርና ለህዝብ የሚለውን መርህ በመቀበል መንግስት ያደረገውን የክተት ጥሪ ተቀብየ ለመሄድ ወስኛለሁ”ብለዋል።
የህወሃት ጁንታ በክልሉ ህዝብ ላይ እየፈፀመ ያለው ወረራን ለመቀልበስ የክልሉ መንግስት ሰሞኑን የክተት ጥሪ ማድረጉን በወቅቱ ተገልጿል።