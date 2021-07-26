የክተት ጥሪውን ተቀብለው የህልውና ትግሉን ለመቀላቀል መወሰናቸውን ወጣቶች ገለጹ

ኮምቦልቻ/ ደሴ/ መተማ፤ ሐምሌ 19/2013(ኢዜአ) በመንግስት የቀረበውን የክተት ዘመቻ ጥሪ ተቀብለው ለህልውና ዘመቻው ወደ ግንባር ለመሄድ መወሰናቸውን በኮምቦልቻ፣ ደሴ ከተሞችና ምዕራብ ጎንደር ዞን አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ወጣቶቸ ገለጹ፡፡
አሸባሪው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የያዘውን ህልም ለማክሸፍ ቆርጠው መነሳታቸውን ወጣቶቹ ተናግረዋል።
ከወጣቶቹ መካከል የኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪው ዮናስ አበባው በሰጠው አስተያየት፤ ህወሓት አማራን አዳክሞ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የጀመረውን ሴራ ከሌሎች ወጣቶች ጋር በመተባበር ለማክሸፍ የሚጠበቅብኝን ሁሉ እወጣለሁ ብሏል።
ከመንግስት የቀረበውን የክተት ጥሪ ተቀብሎ የአባቶቹን የጀግንነት ታሪክ ለመድገም መወሰኑንም ገልጿል።
ወጣት ዮናስ ፤ ጁንታው ሙሉ በሙሉ ተደምስሶ ወደ ቀድሞው ሰላማችን እስክንመለስ ድረስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የጀመረውን ድጋፍና ትግል አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
በደሴ የቧንቧ ውሃ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ወጣት አሊ ሰይድ በበኩሉ፤ ከሌሎች ክልሎች ህዝቦች ጋር ተባብረን አሸባሪውን ቡድን ለመጨረሻ ጊዜ የምንቀብርበት ወቅቱ አሁን ነው ብሏል፡፡
አሸባሪ ቡድኑ ከውጭ ጠላቶቻችን ጋር በማበር ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ያሰበውን ጥፋት እንዳይሳካ የመንግስት ጥሪ ተቀብሎ ወደ ግንባር ለመዝመት መወሰኑንና ለተግባራዊነቱም ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል፡፡
እኛ ወደ ግንባር ስንሄድ በከተማው የሚቀሩ ወንድም እህቶቻችን ደግሞ የከተማዋን ሰላም ፣ሀብት ንብረት ነቅተው በመጠበቅ እንዲሁም ሰርጎ ገቦችን መከታተል ይኖርባቸዋል ብሏል፡፡
በተመሳሳይ በምዕራብ ጎንደር ዞን የአዳኝ አገር ጫቆ ወረዳ ወጣቶች የክተት ጥሪውን በመቀበል ወደ ግንባር ለመሄድ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
ወረዳው የነጋዴ ባህር ከተማ ነዋሪ ወጣት ባየው አሻግሬ እንደተናገረው፤ መንግስት ጥሪ ከማቅረቡ አስቀድሞ ለህልውና ትግሉ ተዘጋጅቷል።
ዝግጅቱም አባቶቻችን በደምና በአጥንት አስከብረው ያቆዩልንን ሃገር እኛም ደምና አጥንታችን ገብረን ለልጆቻችን ለማስረከብ በማለም ነው ብሏል።
መንግስት ያቀረበውን የክትተ ጥሪ በመቀበል ወታደራዊ ስልጠና ለመውሰድ መመዝገቡን የተናገረው ደግሞ ሌላኛው ወጣት ጥሩነህ አጣናው ነው።
የአሸባሪው ጁንታ ሃገር የማፍረስ ጥፋት ለማክሸፍና የሽብር ቡድኑን ለመደምሰስ እራሱን ጨምሮ ሁሉም ወጣት በሀገር ፍቅር ስሜትና ወኔ መነሳሳቱን ገልጿል።
የሽብር ቡድኑ እንደሚለው ኢትዮጵያ የምትፈርስ ሳትሆን በልጆቿ ታፍራና ተከብራ የምትኖር መሆኑን በመገንዘብ ታሪካዊ ስህተት ከመፈጸም መቆጠብ እንዳለበት አስተያየቱን ሰጥቷል።