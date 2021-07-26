የሐረሪ ክልል አመራሮች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ደም ለገሱ

ሐረር ፤ ሐምሌ 19/2013(ኢዜአ) የሐረሪ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የደም ልገሳ በማድረግ አጋርነታቸውን ገለጹ።
አመራሮቹ ደም የለገሱት “ደሜን ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት” በሚል መሪ ሃሳብ በተዘጋጀ መረሃ ግብር ላይ ነው፡፡
በመረሃ ግብሩ ከተሳተፉት መካከል የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ ባደረጉት ንግግር፤ የአካባቢው ህዝብ ከዚህ ቀደም በህግ ማስከበር ዘመቻም የደም ልገሳ እና ሌሎች ድጋፎችን ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሰዋል፡፡
በአሁኑ ወቅትም ማህበረሰቡ በስንቅ ዝግጅት፣ ገንዘብ በማሰባሰብና በሌሎችንም የድጋፍ ስራዎች አለኝታነቱን በቁርጠኝነት እያሳየ ይገኛል ብለዋል፡፡
እንዲሁም በክልሉ በሚዘጋጁ የተለያዩ መድረኮች ሰራዊቱን ለመደገፍ ያለውን ቁርጠኝነት እየገለጸ እንደሚገኝ አመላክተው፤ አሁን ደግሞ በክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የተጀመረው የደም ልገሳ እስከ ታችኛው ማህበረሰብ ክፍል እንደሚወርድ አስታወቀዋል።
በዚህም ወጣቶች፣ ሴቶች ፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚሳተፉ የሚጠበቅ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በቀጣይም ለሀገር ህልውና እየተዋደቀ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚደረገው የደጀንነት ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ የሐረሪ ክልል ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ አብዱጀባር መሐመድ በበኩላቸው፤ በሀገሪቱ የተቃጣውን ጥቃት ለመመከት የህይወት መስዋዕትነትን እየከፈለ ለሚገኘው የመከላከያ ሰዊራት መደገፍ ሀገራዊ ግዴታ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በክልሉ በየደረጃው የሚገኘው አመራር ሰራዊቱን ለመደገፍ የአንድ ወር ደመወዙን መለገሱን አስታውሰው፤ ነዋሪውም በተለያዩ የድጋፍ ስራዎች ለሰራዊቱ አጋርነቱን እየገለጸ ይገኛል ብለዋል፡፡
እሳቸውም ደም በመለገስ ለሰራዊቱ አጋርነታቸውን በተግባር ማሳየታቸውን ጠቅሰው፤ መተኪያ የሌላትን ህይወት እየገበረ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል፡፡
የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር በሚደረገው ማንኛውም ሀገራዊ ጥሪ እና የድጋፍ ስራ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ የክልሉ ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ በክሪ አብደላ ናቸው፡፡
የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ሀላፊው አቶ ኢብሳ ኢብራሂም “ደሜን ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት” በሚል መሪ ሀሳብ ለአንድ ሳምንት በሚቆየው የደም ልገሳ መረሃ ግብር ከ500 ዩኒት በላይ ደም ለመሰብሰብ ታቅዷል ብለዋል፡፡
ለዚህም በሐረር ከተማ ዋና ዋና ጎዳናዎች ደም የመሰብሰብ ስራዎች እንደሚከናወን ገልጸዋል፡፡