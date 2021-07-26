የጉለሌ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ለመከላከያ ሰራዊት ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ድጋፍ አደረጉ

ሐምሌ 19/2013(ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጉለሌ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት 20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የገንዘብና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ።
የጉለሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አባው ዩሐንስ እንዳሉት ድጋፉ በክፍለ ከተማው ሁሉም ወረዳዎች ከሚኖሩ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰበሰበ ነው።
ህብረተሰቡ በከፍተኛ ተነሳሽነት ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠሉንም አንስተዋል።
ድጋፉ ቀጥታ በገንዘብና ለስንቅ በሚሆኑ የምግብ ዓይነቶች የተበረከተ መሆኑን ገልጸው፤ ከዚህም ውስጥ ለሠራዊቱ ተብሎ በተከፈተው የባንክ ሂሳብ አካውንት 6 ሚሊዮን ብር ገቢ መደረጉን ተናግረዋል።
በተጨማሪ ነዋሪዎቹ ለእርድ የሚሆኑ የቁም እንስሳቶችን ለሠራዊቱ ድጋፍ ማድረጋቸውን ጠቁመዋል።
በአጠቃለይ ነዋሪዎቹ ያደረጉት ድጋፍ ከ20 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል።
የክፍለ ከተማው ነዋሪዎች ለመከላከያ ሠራዊቱ ያላቸውን ደጀንነት በተግባር እያረጋገጡ መሆኑን የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው፤ በክፍለ ከተማው የሚገኙ በርካታ ወጣቶች ሠራዊቱን ለመቀላቀል መመዝገባቸውን ተናግረዋል፡፡
በክፍለ ከተማው የሚገኙ የወረዳ አመራር አባላት በበኩላቸው፣ ነዋሪዎች በሚችሉት አቅም ሁሉ ከመከላከያ ሠራዊቱ ጎን መሆናቸውን በተግባር እያሳዩ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
ህዝቡ እያደረገ ያለው ድጋፍም ” ኢትዮጵያዊያን ለጋራ ዓላማ አንድ ሆነው መነሳታቸውን ያሳያል ” ብለዋል፡፡
የመዲናዋ ነዋሪዎች ለመከላከያ ሠራዊት የተለያዩ ድጋፎችን እያደረጉ ይገኛሉ፡፡