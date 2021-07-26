የሎጀስቲክስ አገልግሎትን ለማቀላጠፍ በተከናወኑ የማሻሻያ ስራዎች 1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ማዳን ተችሏል – ትራንስፖርት ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፣ ሐምሌ 19/2013 (ኢዜአ) በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የሎጀስቲክስ አገልግሎትን ለማቀላጠፍ በተከናወኑ የማሻሸያ ስራዎች 1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ማዳን መቻሉን የትራንስፖርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
የትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ አገልግሎት ሀገርን ከድህነት በማውጣት ወደ ተሻለ ደረጃ በመምራት ረገድ የጎላ ሚና እንዳለው ይታመናል።
በዚህም በተጠናቀቀው በጀት ዓመት መጀመሪያ በሎጀስቲክስ ዘርፍ ላይ ያሉ የአሰራር ክፍተቶችን ለማሻሻል ብሔራዊ ሎጅስቲክስ ምክር ቤት ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱ ይታወሳል።
ምክር ቤቱ በዘርፉ ያሉ ባለድርሻ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን የያዘ ሲሆን፤ በሎጂስቲክ ዘርፍ ከጊዜ፣ ከወጪና ከአሰራር ውስብስብነት ጋር የተያያዙ ችግሮችን መፍታት ላይ ትኩረቱን አድርጎ እየሰራ ይገኛል።
በተለይ ከውጭ የሚገቡና ከሀገር ውስጥ የሚወጡ የደረቅ ብትን ጭነት ምርቶችን እንቅስቃሴ በማሳለጥ በአግባቡ ተደራሽ እንዲሆኑ ማስቻል ላይ ታሳቢ ያደረገ ነው።
የትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ከዚህ ቀደም ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች በኮንቴነር የሚታሸጉት ወደብ ላይ ከደረሱ በኋላ ነበር።
ይህም አገሪቱን ለከፍተኛ ወጪ ከመዳረጉ ባለፈ የጊዜና ጉልበት ብክነት ያስከትል እንደነበር አስታውሰው፤
አሁን ላይ የወጪ ምርትን በአገር ውስጥ በማሸግ ብክነትን መቀነስ መቻሉን ገልጸዋል።
በሌላ በኩል በርካታ ተሽከርካሪዎችን የሚያስተናግደው የጅቡቲ-ጋላፊ መንገድ አካል የሆነው ዲኪል – ዳጉሩ 100 ኪሎ ሜትር መንገድ ከጅቡቲ መንግስት ጋር በተደረገው ስምምነት መሰረት የጥገና ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
በጥገናው ምክንያት የትራንስፖርት አገልግሎት እንዳይቋረጥ ቀደም ብሎ አማራጭ መንገዶች ግንባታ መከናወኑንም ነው የገለጹት።
የሎጀስቲክስ አገልግሎቱን ለማቀላጠፍ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 47 የደረቅ ወደብ መሳሪያዎች ከውጭ ተገዝተው አገልግሎት እየሰጡ ነው ብለዋል።
መሳሪያዎቹም ኮንቴነር ለመጫንና ለማውረድ ይወስድ የነበረውን ጊዜ በማሳጠር ረገድ ጉልህ ሚና እያበረከቱ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ከዚህ ቀደም የአንድ መርከብ የባህር ላይ ቆይታ በአማካኝ 33 ቀን ነበር ያሉት ሚኒስትሯ፤ በአሁኑ ወቅት ቆይታውን ወደ 11 ቀን ዝቅ ማድረግ መቻሉን ተናግረዋል።
ይህም ለወደብ አገልግሎት ይከፈል የነበረውን ወጪ በእጅጉ ቀንሷል ነው ያሉት።
በአጠቃላይ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የሎጂስቲክ አገልግሎቱን ለማቀላጠፍ በተከናወኑ የማሻሸያ ስራዎች 1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ማዳን መቻሉን ነው ሚኒስትሯ ያብራሩት።
ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ወደብ በተጨማሪ የላሙ ወደብን ጨምሮ ሌሎች የወደብ አመራጮቿን ለማስፋት የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነች መሆኑ ይታወቃል።