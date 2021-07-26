በክልሉ የህዝብን ፍላጎት ያማከለ ሁሉን አቀፍ የፖለቲካና የልማት ስኬት ተመዝግቧል – አቶ ሽመልስ አብዲሳ

አዳማ ሐምሌ 19/2013/ኢዜአ/በክልሉ በተጠናቀቀው በ2013 በጀት አመት የህዝብን ፍላጎት ያማከለ ሁሉን አቀፍ የፖለቲካና የልማት ስኬት ተመዝግቧል ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ አስታወቁ።
የኦሮሚያ ክልል የ2013 በጀት አመት የስራ አፈጻጸምና የተያዘው በጀት ዓመት መነሻ ዕቅድ በአዳማ ገልማ አባ ገዳ ዛሬ መገምገም ጀምሯል ።
የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በመድረኩ ላይ እንደገለፁት በክልሉ በተጠናቀቀው በጀት አመት የህብረተሰቡን ፍላጎት መሰረት ያደረገ ሁሉን አቀፍ የፖለቲካና የልማት ስኬት ተመዝግቧል።
በተለይ በግብርናው ዘርፍ በቡና፣ በአቡካዶ፣ በሰብልና በመስኖ የስንዴ ልማት ውጤታማ ስኬት መመዝገቡን ጠቅሰዋል ።
በዘርፉ የተመዘገበው ስኬት ለሀገራዊ የወጪ ንግድ መጨመር የላቀ አስተዋጾ ማድረጉን አመልክተዋል።
እየተከናወነ ባለው የ2013/14 ምርት ዘመን የመኽር ግብርና ስራ አንድም መሬት ጦም እንዳያድር ታሳቢ ተደርጎ ሊከናወን እንደሚገባ አስገንዝበዋል ።
ለምርት ወቅቱ የአፈር ማዳበሪያን ጨምሮ የተሻለ የግብዓት አቅርቦትና ስርጭት መከናወኑን የገለፁት ፕሬዝዳንቱ በሰብል ልማት የተያዘን ዕቅድ ለማሳካት በትኩረት እንደሚሰራ አመልክተዋል።
በመስኖ የስንዴ ልማት፣ ቡና፣ አቮካዶን ጨምሮ የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት በጀት ዓመቱ ልዩ ትኩረት የተሰጣቸው መሆኑን ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል።
በተመሳሳይ የክልሉ ህዝብ ለህዳሴው ግድብ ድጋፍ በማድረግና በህልውና ዘመቻው እያደረገ ባለው ተሳትፎ አመርቂ ስኬት መገኘቱን ጠቅሰዋል ።
ህዝቡ እያደረገ ላለው ተሳትፎ በራሳቸውና በክልሉ መንግስት ስም ምስጋና አቅርበዋል።
በበጀት አመቱ የማህበራዊና የኢኮኖሚ ልማት ፕሮጄክቶች በተቀመጠላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ በማድረግ አመርቂ ውጤት መመዝገቡንም ተናግረዋል።
ክልሉ በገቢ ልማቱን መደጎም እንዲችል የገቢ አሰባሰብ ስርዓትን ከማሻሻል ጀምሮ አበረታች ውጤት መመዝገቡን ገልጸዋል።
በክልሉ በኢኮኖሚ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ መስኮች የታዩ ውጤቶች የውጭ ሃይሎች ተላላኪዎችን ያሳፈረ ድል የተመዘገበበት ዓመት መሆኑን ፕሬዝዳንቱ አመልክተዋል።
በተለይ በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ያሸነፉበት አዲስ የታሪክ ምዕራፍ የተጀመረበት መሆኑን ጠቁመዋል።
በዘንድሮው 3ኛው ዙር ሀገራዊ የአረንጓዴ አሻራ መርሀግብር በኦሮሚያ ክልል በአንድ ጀንበር ከ300 ሚሊዮን በላይ ችግኝ በመትከል አዲስ ስኬት መመዝገቡን ፕሬዝዳንት ሽመልስ ጠቅሰው፣ የችግኝ ተከላው ተጠናክሮ መቀጠሉን አስታውቀዋል።
የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የኦሮሚያ ቅርንጫፍ ሃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ በበኩላቸው የክልሉ ህዝብ በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ያሳየው ንቁ ተሳትፎ የሀገር ቀጣይነትና ሉዓላዊነቷን ያረጋገጠ መሆኑን ተናግረዋል።
“በምርጫው የተመዘገበው ስኬት 2ኛውን ዙር የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት በስኬት በማጠናቀቅ ድርብ ድል አስመዝግበናል” ብለዋል።
ከክልል ጀምሮ አስከ ዞን፣ ወረዳና ቀበሌ ያለው አመራርና ህብረተሰቡ ያሳየው ትብብር ለተመዘገበው ስኬት ሚናው የጎላ እንደነበር ጠቅሰዋል።
በግምገማ መድረኩ በ2013 በጀት አመት የተመዘገቡ ስኬቶችን አጠናክሮ ለማስቀጠልና የታዩ ክፍተቶችን በመለየት ለ2014 በጀት አመት የጋራ አቅጣጫ እንደሚቀመጥ አመላክተዋል።
በአዳማ ከተማ ለሶስት ቀን በሚቆየው መድረክ ላይ ከክልል እስከ ወረዳ ያሉ አመራሮች እየተሳተፉ ነው።