በኢሉባቦር ዞን በፍቃደኝነት መከላከያን ለመቀላቀል የወሰኑ ወጣቶች ተሽኙ

መቱ፤ ሐምሌ 19/2013 (ኢዜአ) በኢሉባቦር ዞን በፍቃደኝነት መከላከያ ሠራዊቱን ለመቀላቀል ለወሰኑ ወጣቶች ሽኝት ተደረገላቸው።
የመከላከያ ሠራዊቱን ለመቀላቀል ተመዝግበው ሽኝት የተደረገላቸው ወጣቶችም መንግሥት የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር ያደረገውን ጥሪ ተቀብለው መዘጋጀታቸውን ለኢዜአ ገልጸዋል።
ወጣት መልካሙ ድሪባ “አባቶች በጀግንነት ሉዓላዊነቷን ጠብቀው ለዛሬ ያደረሷትንና ያስረከቡንን ሀገር ሰላም ለማስከበር መንግስት ያደረገውን ጥሪ በመቀበል በፈቃዴ ተነስቻለሁ” ብሏል።
“የሀገርን ጥሪ ተቀብሎ ሀገር በፈለገችው መስክ ለማገልገል መቆም እድለኛነት ነው” ብሏል ወጣቱ ።
ሱልጣን መሐመድ በበኩሉ “አባቶች በአሸናፊነት ያቆዩልንን ሉዓላዊት ሀገራችን በኛ ዘመን ለጠላት አትንበረከክም፤ እኛም የኛን ድርሻ ለመወጣትና ሀገራችንን ከመፍረስ ለመታደግ ተነስተናል” ብሏል።
ትላንት በተዘጋጀው የሽኝት ስነ ስርዓቱ ላይ ለወጣቶቹ መልዕክት ያስተላለፉት የዞኑ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ መኮንን ባይሳ “አባቶች በደምና በአጥንታቸው የገነቧትንናያስረከቧትን ሀገር ዛሬ ደግሞ ሉዓላዊነቷ ሳይነካ በእናንተ ውድ ልጆቿ ተከበራ ትቀጥላለች” ብለዋል።
“እናት ሀገራችሁ ዛሬ በእናንተ ስለምትኮራባችሁ እንኳን ደስ አላችሁ” ሲሉ ለወጣቶቹ አድናቆትን ችረዋል።
በሽኝት ስነ-ስርአቱ ላይ የኃይማኖት አባቶችና አባ ገዳዎች ተገኝተው ወጣቶቹን መርቀዋል።