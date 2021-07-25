ከጅማ ዞንና ከተማ መከላከያ ሰራዊቱን ለመቀላቀል የወሰኑ ወጣቶች ተሸኙ

ጅማ፣ሀምሌ 18/2013 (ኢዜአ) ከጅማ ዞንና ከተማ የተውጣጡ በፍላጎታቸው መከላከያ ሰራዊቱን ለመቀላቀል የወሰኑ ወጣቶች ሽኝት ተደረገላቸው፡፡
ወጣቶቹ የመከላከያ ሰራዊትን ለማጠናከር የቀረበውን ሀገራዊ ጥሪ በመቀበል በፍላጎታቸው ሀገራቸውን ከጠላት ለመከላከል በመወሰናቸው ሽኝት እንደተደረገላቸው በስነ-ስርአቱ ላይ ተመላክቷል።
ወጣቶቹ በሀገር ሽማግሌዎች ተመርቀው ሽኝት ተደርጎላቸዋል።
ወጣቶቹ በወቅቱ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ለሀገራቸው ሉአላዊነት መከበር የበኩላቸውን ለማበርከት አራሳቸውን ማዘጋጀታቸውን በመግለጽ የተሰጣቸውን የሀገር አደራና ተልእኮ ለመወጣት መከላከያን ለመቀላቀል መወሰናቸን ተናግረዋል፡፡
በስነ ስርአቱ ላይ የተገኙ አባቶች እንደገለጹት ወጣቶች ሀገራቸውን ከአሸባሪው ሀይል ነጻ አውጥተው የድል ባለቤት እንዲሆኑ የሀገር አደራ ጭምር አለባቸው።
በጅማ ዩኒቨርሲቲ ሀጫሉ ሁንዴሳ ሲቪክ አዳራሽ በተደረገው የሽኝት ስነ ስርአት ላይ የተገኙት የጅማ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሀኪም ሙሉና የጅማ ከተማ ከንቲባ አቶ ቲጃኒ ናስር ወጣቶቹ ለሀገር ጥሪ አወንታዊ ምላሽ በመስጠት ላሳዩት ቁርጠኝነት አመስግነዋል፡፡
የጅማ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሀኪም ሙሉ ባስተላለፉት መልእክት “ኢትዮጵያዊያን በጀግንነትና በድል አድራጊነት የሚታወቅ ታሪክ ያለን ህዝቦች በመሆናችን የትኛውንም የሀገር ጠላት ድባቅ ስንመታ እንደኖርነው አሁንም ታሪክ ይደገማል” ብለዋል።