በኦሮሚያ ክልል የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ፣የጉጂና ሆሮ ጉዱሩ ዞኖች ለአገር መከለከያ ሰራዊት እርድ ሰንጋ ድጋፍ አደረጉ

ሀምሌ 18/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ፣የጉጂ እና ሆሮ ጉዱሩ ዞኖች ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ የሚውሉ የእርድ ሰንጋዎች፣በግና ፍየሎች አበረከቱ።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን ‘ኢትዮጵያን ለማፍረስ’ ያለመ ትንኮሳዎችን ማድረጉን ተከትሎ ክልሎች የሀገር መከላከያ ሰረዊቱን በተለያየ መልኩ እየደገፉት ይገኛሉ።
በተለያዩ ክልሎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለሰራዊቱ የስንቅ ድጋፍ እያደረጉ ሲሆን ፤ በዛሬው እለትም በኦሮሚያ ክልል የጉጂና ሆሮ ጉዱሩ ዞኖች እንዲሁም የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በጋራ በመሆን ለሰራዊቱ ከአንድ መቶ በላይ ሰንጋዎችና ከአንድ መቶ በላይ በግና ፍየሎች ድጋፍ አድርገዋል።
ድጋፉን የመከለከያ ሚኒስቴር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት አስረክበዋል።
ክልሉ በእስካሁኑ ሂደት ከ1 ሺህ 700 በላይ ሰንጋዎችንና 1 ሺህ 800 በላይ ፍየሎችን ድጋፍ ማድረጉም ነው የተገለጸው።
የመከላከያ ሚኒስትር ደኤታ ወይዘሮ ማርታ ሊዊጂ የክልሉ ነዋሪዎች ለሰራዊቱ አባላት ከፍተኛ የሞራል ስንቅ የሚሆኑ ድጋፎችን እያደረጉ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ክልሉ እስካሁን ላደረገው ድጋፍም በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ምስጋና አቅርበዋል።
ኢትዮጵያውያን በሚችሉት ሁሉ ከሰራዊቱ ጎን በመሰለፍ ለሀገር ህልውና መጠበቅ ያላቸውን ሚና እየተወጡ መሆኑንም ነው የተናገሩት።
ሰራዊቱ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የህዝቦች አንድነት ለማስጠበቅ መስዋትነት በመክፈል ጭምር ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ጠቅሰው፤ ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያውያን ለሰራዊቱ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል።
የክልሎች የሃብት ማሰበሳብ ኮሚቴ አስተባባሪ ዶክተር ተመስገን ቡርቃ በበኩላቸው ከክልሉ የተሰበሰበውን ድጋፍ ጎንደር፣ ወልዲያና አፋር ድረስ በመሄድ ለመከላከያ ሰራዊቱ ማስረከባቸውን ገልጸዋል።
የጉጂና ሆሮ ጉዱሩ ዞኖች እንዲሁም የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ላደረጉት ድጋፍም ምስጋና አቅርበዋል።
የኦሮሚያ ክልል ተወካዩ አቶ ቶሎሳ ዋቅጋሪ የኦሮሚያ ክልል ለሰራዊቱ የእርድ ሰንጋዎችን እንዲሁም በግና ፍየሎችን ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በተጨማሪ በርካታ የክልሉ ወጣቶች የአገር መከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ገልጸው፤ ክልሉ ለመከላከያ ሰራዊቱ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ከተሞች ለአገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ሰልፎች እየተደረጉ ይገኛሉ።