”ኢትዮጵያን የሚጎዳ ሁኔታ ሲያጋጥም አደጋውን ለመከላከል እድሜ መስፈርት አይሆንም” – አባ ገዳዎችና የአካባቢ አስተዳዳሪዎች

አዲስ አበባ፣ ሐምሌ 18/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያን የሚጎዳ ማንኛውም ሁኔታ ሲያጋጥም አደጋውን ለመከላከልና ለመቀልበስ እድሜ መስፈርት አይሆንም ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው አባ ገዳዎችና የአካባቢ አስተዳዳሪዎች ገለጹ።
ወጣቶች ኢትዮጵያን የገጠማት የሕልውና አደጋ መሆኑን እንዲረዱና አደጋውን ለመቀልበስ ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ የማድረግ ስራ እያከናወኑ መሆኑንም ተናግረዋል።
የአገር መከላከያ ሠራዊት የትግራይ ሕዝብ የፅሞና ጊዜ እንዲያገኝ፣ ሰብዓዊ ድጋፍ እንዲደርስና የግብርና ስራ ማከናወን እንዲቻል መቀሌን ለቅቆ መውጣቱ ይታወቃል።
የሠራዊቱን መውጣት ተከትሎ አሸባሪው የሕወሓት ቡድን በአዋሳኝ አካባቢዎች ላይ ትንኮሳ በመፈጸም አገርን የማፍረስ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባቱም በመንግስት መገለጹ እንዲሁ።
የአሻባሪውን አገር የማፍረስ እኩይ ሴራ ለመመከትና ለመቀልበስ ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር ተባብረው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ።
የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ሀይሉን እስከ ግምባር ድረስ ከመላክ ባሻገር በተለያየ መልኩ ከሠራዊቱ ጎን መሆኑን እያረጋገጠ ይገኛል።
በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች በአባ ገዳነትና በአካባቢ አስተዳዳሪነት የሚያገለግሉ ግለሰቦች በተለይ ወጣቱ ኢትዮጵያን የገጠማት የሕልውና አደጋ መሆኑን እንዲረዳ እየሰሩ መሆኑን ነው ለኢዜአ የገለጹት።
ይህ ሲሆን ወጣቶች በአገር ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነውን አደጋና ስጋት ለመቀልበስ ዝግጁ እንደሚሆኑም ነው የተናገሩት።
አበ ገዳ ዳዲ ራያ፤ “አገርን የሚጎዳ ማንኛውም ሁኔታ ሲያጋጥም አደጋውን ለመከላከልና ለመቀልበስ እድሜ መስፈርት አይሆንም” ይላሉ።
የአገር ጉዳይ የሁሉም ዜጋ በመሆኑ “ሕዝቦች ያለምንም ልዩነት ሊተባበሩ ይገባልም” ብለዋል።
በዚህ ሂደት ውስጥ ግን የወጣቶች ሚና ትልቅ መሆኑን ጠቅሰው፤ ወጣቶች ነገ የሚረከቡትን አገር እንዲጠብቁ ማድረግ ተገቢ መሆኑንም አብራርተዋል።
በዚህ ወቅትም ወጣቶች ኢትዮጵያን የገጠማት የሕልውና አደጋ መሆኑን እንዲረዱና አገራቸውን እንዲጠብቁ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን በአጽንኦት ገልጸዋል።
አቶ ጸጋዬ ዱቤ በበኩላቸው እንደሚሉት፤ አሁን ኢትዮጵያን የገጠማት ጉዳይ በግልጽ የሚታወቅ “አገር የማፍረስ አደጋ ነው” ይላሉ።
አሁን ያለው ሁኔታ አጠቃላይ ኢትዮጵያን የመበታተንና ሕልውናዋን የመፈታተን ጉዳይ በመሆኑ “የሁሉም ክልሎች ጉዳይ ነው” ብለዋል።
በመሆኑም ወጣቶች ይህንኑ እውነታ እንዲረዱና አደጋውን መከላከል ላይ እንዲሳተፉ የማንቃት ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ነው ያብራሩት አቶ ጸጋዬ።
በቀጣይም ወጣቶችና አጠቃላይ ሕዝቡ በተናበበና በተቀናጀ መልኩ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ሆነው ያለውን ትግል እንዲያስቀጥሉ የሚንቀሳቀሱ መሆኑንም አስረድተዋል።
“በአገር መሬት ላይ የተጋረጠውን አደጋ ለመመከት ወጣቶች አስፈላጊውን ዝግጅት እንዲያደርጉ እንሰራለን” ያሉት ደግሞ አባ ገዳ ሁላ በሪሶ ናቸው።
ይህ ሲሆን አገሪቷን ለአደጋ እየዳረገ የሚገኘው ጠላት ተሸንፎ ይወገዳልም ብለዋል አባ ገዳው።
አቶ ሽብሩ ገመዳም እኛ ኢትዮጵያውያን ከአባቶቻችን የወረስነውን ጀግንነት ተጠቅመን “የአገራችንን ሕልውና ማረጋገጥ፣ ሉዓላዊነቷን ማስከበር አለብን” ይላሉ።
ኢትዮጵያውያን ጥንትም በሕልውናቸው ላይ የተደቀነውን አደጋ ለመመከት ወደ ኋላ ያሉበት አጋጣሚ አለመኖሩን አስታውሰው፤ ወጣቱም ይህንን ተግባር ያስቀጥላል የሚል ተስፋቸውን ገልጸዋል።
በኦሮሚያ ክልል ከተለያዩ ዞኖች በርካታ ወጣቶች የአገር መከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል ወደ ስልጠና ማዕከላት እየተሸኙ መሆኑ ይታወቃል።