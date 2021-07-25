ጦርነት የከፈተብንን የህወሓት የሽብር ቡድን በመጣበት መንገድ ቀጥተን እንመልሰዋለን—የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች

ጎንደር፣ ሐምሌ 18/2013ዓም (ኢዜአ) ዘርን ለይቶ ለማጥቃት ጦርነት የከፈተብንን የህወሓት የሽብር ቡድን በመጣበት መንገድ አይቀጡ ቅጣት ቀጥተን እንመልሰዋለን ሲሉ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ፡፡
የከተማዋ ነዋሪዎች ለሀገር አንድነት በግንባር እየተዋደቀ ካለው የመከላከያ ሠራዊት ፣ ልዩ ሃይልና ሚሊሻ ጎን መቆማቸውን ዛሬ ባካሄዱት ህዝባዊ የድጋፍ ሰልፍ አረጋግጠዋል፡፡
ከሰልፉ ተሳታፊዎች መካከል ወጣት ፉአዝ ኡመር “ጀግኖች አባቶቻችን ሀገር ጠብቅውና ህዝብ አንድ አድርገው ያቆዩዋትን ሀገር የዛሬው ትውልዶች የማናስቀጥልበት ምክንያት የለም” ብሏል፡፡
“የህወሓት የሽብር ቡድን ኢትዮጵያዊያንን በዘር ከመከፋፈል ባለፈ ሀገር ለማፍረስ የሚያደርገውን ጥረት በማክሸፍ በኩል እኛ ወጣቶች ታላቅ ተጋድሎና መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን” ሲል አክሏል።
“ጀግኖች አባቶቻችን ተንበርካኪነትንና ተሸናፊነትን አላስተማሩንም፤ አላወረሱንም” ያለው ሌላው የሰልፉ ተሳታፊ ወጣት ጋሻው አዲስ ነው፡፡
አልገዛም ባይነትና የጀግኖች አባቶች ተጋድሎ ዛሬም በእነሱ ደም ውስጥ እንዳለ የገለጸው ወጣት ጋሻው “የሽብር ቡድኑ የጥፋት ተግባር በኢትዮጵያውያን ተጋድሎ ይቀለበሳል ” ብሏል፡፡
ወጣቱ በማህበራዊ ሚዲያ በሚለቀቁ የአንድ ወገን፣ የውሸትና አሳሳች የፕሮፓጋንዳ ዘመቻዎች ሳይታለል ሀገርና ህዝብ ለማዳን እየተካሄደ ያለውን የህልውና ዘመቻ እንዲቀላቀል ጥሪ አቅርቧል፡፡
በተለያዩ ወቅቶችና አውደ ውጊያዎች በኢትዮጵያ አንድነትና ሉኣላዊነት ላይ ወረራ ለመፈጸም የተነሱ ታሪካዊ ጠላቶችን በመፋለም አካላቸውን መገበራቸውን የገለጹት ደግሞ ሃምሳ አለቃ አበበ ሽፈራው ናቸው፡፡
በሰልፉ ላይ ወጣቱን ትውልድ ለማበረታታት መገኘታቸውን ገልጸው፣ የህልውና ዘመቻው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር አንድነቷን ለማስቀጠል የሚካሄድ በመሆኑ ወጣቱ ታሪካዊ አደራውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የከተማው ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ ባደረጉት ንግግር ጁንታው ህወሓት የከፈተውን ጸረ-አማራና ጸረ-ኢትዮጵያዊነት ለመቀልበስ ሁሉም የከተማው ህዝብ በህልውና ዘመቻው እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
“የህልውና ዘመቻው የአማራን ህዝብ የመታደግ ብሎም የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት የማጽናት ታላቅ ታሪካዊ ተልእኮ ያለው ህዝባዊ ዘመቻ ነው” ብለዋል፡፡
“አሸባሪው ትህነግ ከፍጥረቱ ጀምሮ ጸረ-አማራ ሆኖ በመነሳት አማራን ከሀገሪቱ የፖለቲካ ስርአት ስልታዊ በሆነ መንገድ እንዲገለል ያደረገ ታሪካዊ የጥፋት ሃይል ነው” ሲሉም ተናግረዋል፡፡
ትህነግ በተጠና ጸረ-ህዝብ ፖሊሲዎቹ እየተመራ በ27 ዓመታት የአገዛዝ ዘመ በአማራው ላይ ከፍተኛ በደልና ግፍ በመፈጸም እንዲደህይ፣ እንዲሰደድና የሰቆቃ ህይወት እንዲመራ ያደረገ አሸባሪ ድርጅት መሆኑንም አስረድተዋል።
በከተማው መስቀል አደባባይ በተካሄደው የድጋፍ ሰልፍ ላይ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ አባት አርበኞች፣ የቀድሞ ሠራዊት አባላት፣ የሃይማኖት አባቶች እና የሀገር ሽማግሌዎች ተገኝተዋል፡፡