የኦሮሚያ ክልል ከአንድ ሺህ 300 በላይ የእርድ እንስሳትን ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ አደረገ

ባህርዳር፤ ሐምሌ 17/2013 ( ኢዜአ) የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ከአንድ ሺህ 300 በላይ ሰንጋዎችን፣ በግና የፍየል ሙክቶችን ለመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ አካላት ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ።
ድጋፉን ይዞ የመጣው ሉኡካን ትናንት ማምሻውን ባህር ዳር ከተማ ሲደርስ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል።
የኦሮሚያ ክልል ተወካይ የሆኑት የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የድጋፉ አስተባባሪ አቶ እንዳሻው ብርሃኑ እንዳሉት፤ ድጋፉ የተገኘው በክልሉ ከሚገኙ ስድስት ዞኖችና 12 ከተማ አስተዳደሮች ነው።
ከህዝቡ፣ ባለሃብቱ፣ አባገዳዎች እና ስንቄዎች በተሰበሰበ የገንዘብ ድጋፍ 650 ሰንጋ በሬዎች እንዲሁም 680 በግና የፍየል ሙክቶችን ገዝተው በማጓጓዝ ማምሻውን ባህርዳር መግባታቸውን ገልጸዋል።
አሸባሪው ህወሓት ሀገሪቱን ለማፍረስ በእብሪት የከፈተውን ጦርነት በአጭሩ ለመቋጨት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አስታወቀዋል።
አሸባሪ ቡድኑ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የከፈተውን ጥቃት በመቃወም የኦሮሚያ ክልል ህዝብ በሰላማዊ ሰልፎች በማውገዝ ለሰራዊቱ የተለያዩ ድጋፎች ማድረጉንም አስታውሰዋል።
“ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና ለወንድም የአማራ ክልል ህዝብ አሁን የተጀመረው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል” ያሉት ደግሞ አባ ገዳ ከማል ኢብራሂም ናቸው።
አሁን ላይ የተደረገው ድጋፍም የኦሮሚያ ክልል ህዝብ ከመከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ክልል ህዝብን ጎን የተሰለፈ መሆኑን ለማረጋገጥ መሆኑንም አስታውቀዋል።
“ሀገራችን አሁን ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ የሁሉንም ኢትዮጵያዊ ርብርብ የሚጠይቀብት ጊዜ ላይ እንገኛለን” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል መንግስት ተወካይና የገቢዎች ቢሮ ሃላፊ ወይዘሮ ብዙአየሁ ቢያዝን ናቸው።
ህወሓት እያካሄደ ያለው ጦርነት የአንድ ክልልን ህዝብ ለማጥፋት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ያለመ መሆኑን በቃል ከመናገር አልፎ በተግባር እያረጋገጠ ነው ብለዋል።
አሸባሪው ቡድን የጠነሰሰውን አፍራሽ ሴራ ለማክሸፍ እየተደረገ ያለውን ጥረት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ በግንባር ቀደም በመደገፍ ማረጋገጥ በመቻሉ የአማራ ክልል ህዝብና መንግስት አክብሮት አለው ብለዋል።
“ኢትዮጵያዊያን ከተባበሩ እንኳንስ የውስጥ ባንዳ ቀርቶ ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀ የውጭ ሃይልም ሀገራችን አላንበረከካትም፤ ጦርነቱን በድል እንደምንወጣው ጥርጥር የለኝም” ሲሉም ገልጸዋል።
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እና ህዝብ በሌሎች ግንባሮችም ተመሳሳይ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ከሉኡካኑ ገለጻ ለመረዳት ተችሏል።