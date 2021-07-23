መንዲ ከተማን ከቆሻሻ፣ አሸባሪውን ህወሃት ከሃገራችን እናጽዳ በሚል መሪ ቃል የፅዳት ዘመቻ ተካሄደ

ግምቢ ሀምሌ 16 /2013/ (ኢዜአ) በምዕራብ ወለጋ ዞን የመንዲ ከተማ ነዋሪዎች “መንዲ ከተማን ከቆሻሻ ፣አሸባሪው ህወሃትን ከሃገራችን እናጽዳ” በሚል መሪ ቃል የፅዳት ዘመቻ ተካሄደ ።
“አካባቢያችንን ከጁንታና ከቆሻሻ በማጽዳት ለከተማችን ጽዳትና ሰላም ዘብ እንቆማለን “ሲሉ ነዋሪዎቹ በጽዳት ዘመቻው ላይ ገልጸዋል ።
“በከተማችን የአሸባሪውን ተላላኪና መሰሎቹን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሕዝባችን ችግር እንዳይሆኑ ከመንግስት ጎን በመሆን እናስወግዳቸዋለን፤ መከላክያ የሚወስደውን የህግ ማስከበር ዘመቻ እንደግፋለን ” ሲሉም ነዋሪዎቹ በህብረት ድምጻቸውን አሰምተዋል።
ከነዋሪዎቹ መካከል አቶ ዋቅጋሪ ዮሐንስ ለኢዜአ እንደገለጹት ከተማቸውን እንደሚያፀዱ ሁሉ የአካባቢያቸውን ሰላም የሚያውኩ ፀረ ሰላም ሀይሎችን ለማፅዳት በሚደረገው ዘመቻ ሁሉ ተሳታፊ ለመሆን ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
“ሁሉም የከተማዋ ነዋሪዎች ለአካባቢያቸው ሰላምና መረጋጋት ዘብ መቆም አለባቸው” ያሉት አቶ ዋቅጋሪ “ጁንታውና መሰሎቹ ሀገርን ለመበተን ቢጥሩም አልተሳካላቸውም፤ አይሳካላቸውምም” ብለዋል፡፡
አቶ ሀብታሙ ጂራታ በበኩላቸው “ጁንታው ለዓመታት ሀገሪቱን ሲዘርፍ የቆየና ዛሬም ዘረፋው እንዴት ያመልጠኛል ብሎ ሀገር ለማፍረስ የሚንቀሳቀስ ፀረ ልማት ቡድን ነው” ሲሉ ገልጸውታል።
“የጁንታውን ዓላማ ለማክሸፍ ሁሉም አንድ ሆኖ ከሀገር መከላከያ ጎን በመቆም ድጋፍ ማድረግ አለበት” ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል።
የመንዲ ከተማ ከንቲባ አቶ ፈቃደ ታሲሳ በወቅቱ ባደረጉት ንግግር መንዲ ከተማ ከቆሻሻ፣ አሸባሪውን ሕወሓትን ከሃገራችን እናጽዳት በሚል መሪ ሀሳብ የተጀመረው የከተማው ጽዳት ዘመቻን በማስቀጠል መንዲ ከተማን ውብ ለማድረግ በትኩረት ይሰራል።
” ጁንታውና ተላላኪዎቹ በሃገራችን የተጀመረውን የልማት ጉዞ ለማደናቀፍ ሌት ተቀን እየሰሩ ቢሆንም ሕዝቡ አንድነቱን በመጠበቅና ለውጡን ደግፎ በመቆሙ እኩይ ተግባራቸው ከሽፏል” ብለዋል።
ህዝቡ ህግ የማስከበር ግዳጅ ላይ ከተሰማራው ጀግናው የመከላክያ ሰራዊት ጎን በመቆም ድጋፍ እንዲያደርግ ከንቲባው ጥሪ አቅርበዋል።