ሰራዊቱ የሀገርን ሉአላዊነትና የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ ከምንጊዜውም በላይ ተዘጋጅቷል-የመከላከያ ከፍተኛ አዛዥ

ድሬዳዋ ሐምሌ16/2013 ( ኢዜአ) -ሰራዊቱ የሀገርን ሉአላዊነትና የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ ከምንጊዜውም በላይ ተዘጋጅቷል ሲሉ የመከላከያ ከፍተኛ አመራር አስታወቁ።
በኢፌዴሪ የመከላከያ ሚኒስቴር የሰላም ማስከበር ማዕከል የሁርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት የ3ተኛ ብርጌድ 3ኛ ሻለቃ ምክትል አዛዥ ሻለቃ ሽፈራው ሽብሩ ለኢዜአ አንዳስታወቁት ሠራዊቱ የሀገርን ሉአላዊነት ለመጠበቅና ከውጭና ከውስጥ የሚቃጡ ትንኮሳዎች ለማምከንና ለመምታት ከምንግዜውም በላይ በተጠንቀቅ ላይ ይገኛል።
ሰራዊቱ የዜጎችን ደህንነት ከማስከበር ባለፈ የሀገርን ዕድገት ወደ ከፍታ የሚያሸጋግሩ መሰረተ ልማቶችን በተጠንቀቅ እየጠበቀ መሆኑን ተናግረዋል።
“ሠራዊቱ በተለይም የህዳሴ ግድቡን እንደ አይኑ ብሌን ከውጭና ከውስጥ ጠላት እየጠበቀ ይገኛል” ሲሉ ለአብነት ጠቅሰዋል።
ሰራዊቱ ለግድቡ እያደረገ የሚገኘውን ጥበቃና ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አመላክተዋል።
የህዳሴው ግድብ ምልክት የሆነው ዋንጫ ድሬዳዋ መምጣቱ ሰራዊቱ ድጋፉን እንዲያጠናክር መልካም አጋጣሚ የሚፈጥር መሆኑን ጠቁመው ዋንጫው በድሬዳዋ ቆይታው ከሚዘዋወርባቸው አካባቢዎች አንዱ የሁርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት መሆኑን ጠቁመዋል።
የሁርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት የሚያስመርቃቸው ምልምል የሰራዊት አባላት ህገ መንግስታዊ ስርአቱንና የሀገር ሉአላዊነት የማስከበር ተግባርን ለማጠናከር ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ሻለቃው አመልክተዋል ።
ከትምህርት ቤቱ የሚመረቁ ወታደሮች የተጣለባቸውን ሀገራዊ ተልዕኮ በከፍተኛ ወኔ የመፈጸም ብቃት ያላቸው መሆኑን ሻለቃ ሽፈራው አስታውቀዋል።