በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሕክምና ላይ ለተሰማሩ የአዲስ አበባ አስተዳደር ጤና ባለሙያዎች እውቅና ተሰጠ

ሐምሌ 16 / 2013 ኢዜአ የአዲስ አበባ አስተዳደር በኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከልና ሕከምና ላይ እየሰሩ ለሚገኙ የጤና ባለሙያዎች የእውቅናና ምስጋና መርሃ ግብር ተካሔደ።
መርሃ ግብሩን ያዘጋጀው የከተማ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ ነው።
የከተማ አስተዳደሩ የአገልግሎት ሰጭ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ፤ የጤና ባለሙያዎቹ ወረርሽኙን ለመከላከል እያበረከቱት ያለው አስተዋጽኦ ጉልህ በመሆኑ እውቅናው መሰጠቱን ተናግረዋል።
ባለሙያዎቹ ወረርሸኙን በመጋፈጥ አገርና ሕዝብ እያዳኑ በመሆኑ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል ነው ያሉት።
የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሃንስ ጫላ የጤና ባለሙያዎችና ተቋማት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከል ላበረከቱት አስተዋፅኦ ምስጋና እውቅናው ተገቢና አስፈላጊ ነው ብለዋል።
ባለሙያዎቹ ከራሳቸው በላይ ኀብረተሰቡን በማስቀደም የወረርሽኙን ስርጭት ለመግታትና ለመከላከል መስዋ”ትነት መክፈላቸውን ጭምር ገልፀዋል።
ወረርሽኙን በመከላከል ሂደት ሕይወታቸውን ላጡ የጤና ባለሙያዎች ሕዝብና መንግስት ውለታቸውን እንደማይረሳ ጠቁመው ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ተመኝተዋል።
ዶክተር ዮሐንስ በቀጣይም ባለሙያዎቹ ወረርሽኙን የመከላከል ስራውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል።
በእውቅናና ምስጋና መርሃ ግብሩ የመዲናዋ ምክር ቤት አፈጉባኤ ወይዘሮ ዘርፈሸዋል ንጉሴና የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል፡፡