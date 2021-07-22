የጠላት ሃይልን በጀግንነት በመፋለም የእድገት ጉዞአችንን እናስቀጥላለን – –አቶ ርስቱ ይርዳው

ሀዋሳ ፤ ሐምሌ 15/2013(ኢዜአ) ሃገሪቱን ለማተራመስ እየተንቀሳቀሰ ያለውን የጠላት ሃይል በጀግንነት በመፋለም የእድገት ጉዞአችንን እናስቀጥላለን ሲሉ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ገለጹ፡፡
የደቡብ ክልል ልዩ ሃይል ሁለተኛው ዙር ሃገራዊ ግዳጅ ሽኝትና የሰንደቅ ዓላማ ርክክብ ስነስርዓት ዛሬ በሃዋሳ ተካሂዷል፡፡
በሽኝት ስነስርዓቱ የተገኙት አቶ ርስቱ እንደተናገሩት፤ አሁን ላይ መላው ኢትዮጵያዊን ሃገራዊ ሉአላዊነታቸውን ለማስጠበቅ በሁሉም ዘርፍ እየተንቀሳቀሱ ያሉበት ወቅት ነው፡፡
ይህ የጀግንነት ተግባር ሃገሪቱ በለውጥ ሂደት ውስጥ ከገባችበት ጊዜ ጀምሮ ሃገሪቱን እየተፈታተነ ካለው ችግር ለመውጣት የተጀመረ ነው ብለዋል፡፡
ሃገሪቱን ለማተራመስ እየተንቀሳቀሰ ያለውን የጠላት ሃይል በጀግንነት በመፋለምም የእድገት ጉዞአችንን እናስቀጥላለን ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ አሸባሪውን የህወሃት ጁንታ ኢትዮጵያዊያን በጋራ እያንኮታኮቱት መሆኑን ገልጸዋል፡፡
“የኢትዮጵያዊያንን ከፍታ፣ ሰላምና እድገቷን የማይፈልጉ ሃይሎች ሉአላዊነታችንን እየተፈታተኑት ነው” ያሉት አቶ ርስቱ ፤መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ጫና ለመቀነስ የተኩስ አቁም ስምምነት ማድረጉን ተከትሎ በጁንታው ርዝራዥ ህዝቡ ተጎጂ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
አሸባሪው ሃይል በተለያየ መልኩ በሚፈጥረው ፕሮፖጋንዳና ኢትዮጵያንን ለመከፋፈል በተለመደው ሴራ እየጣረ እንደሚገኝ አንስተዋል፡፡
ሆኖም አሸባሪው የሚሰራው ሴራ መላው ኢትዮጵያዊያን ላይ ያነጣጠረና የሃገር ስጋት መሆኑን በተግባር በመረዳት በመንቀሳቀሰ ላይ መሆኑን ጠቅሰው የክልሉ ልዩ ሃይልም ይሄንን ሃገራዊ ጥሪ ለመወጣት ሀላፊነቱን በቁርጠኝነት እንደምትወጡ እርግጠኛ ነኝ ብለዋል፡፡
የጥፋት ሃይሉ ከእኩይ ተግባሩ እስካልተመለሰ ድረስም የክልሉ ህዝብ ስንቅና ሌላውንም የደጀንነት ድጋፉን በመቀጠል ከፀጥታ ሃይል ጎን እንደሚሰለፍ አሰታውቀዋል፡፡
የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ በበኩላቸው፤ ተልዕኮው ፈተናዎችን በማለፍ የብልጽግና ጉዞውን ለማረጋገጥ የምንሰራበት ነው ብለዋል፡፡
ተልዕኮው አዲስ ሃገር በቀል አስተሳሰብና የመጪው ትውልድ ቀጣይነት የምናጎለብትበት ነው፤ ለኢትዮጵያዊ አንድነት ትኩረት ሰጥታችሁ በብቃት እንደምትወጡት እርግጠኛ ነኝ ሲሉም ገልጸዋል፡፡
የክልሉ ህዝብ ለሃገር ቀጣይነትና ሉአላዊነት መከበር በሚደረግ ትግል ለትውልዱ አዲስ አሻራ የሚያሳርፍበት በመሆኑ ልዩ ሀይሉ ተልእኮውን በተገቢው ሙያዊ ስነ ምግባርና ስብዕና እንደሚወጣ የፀና እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል፡፡
በተልዕኮው ከተሳተፉት መካከል ኮንስታብል መሰረት ምህረት በሰጠችው አስተያየት፤ ሃገር እናት በመሆኗ ስትደፈር ላለማየት ከመከላከያ ጎን ለመቆም በቂ ዝግጅት አድርጌያለው ብላለች፡፡
ከወንዶች እኩል የተሰጠኝ ተልዕኮው በተገቢው በመወጣት የህወሐት ጁንታውን ድል እንደማደርግ እምነቴ ነው ስትልም ገልጻለች፡፡
ሌላው ዘማች ኮንስታብል ደረጀ በቀለ በበኩሉ፤ ሃገራዊ ጥሪውን ተቀብሎ ከመከላከያ ጎን በመሆን ጽንፈኛውን ሃይል ለማስወገድ በሚደረገው ትግል የድርሻውን ለመወጣት መዘጋጀቱን ተናግሯል፡፡
የተሰጠውን ግዳጅ በተገቢው በመወጣት ሃገራዊ ተልእኮውን እንደሚወጣ ገልጾ በድል እንደምንመለስም እርግጠኛ ነኝ ብሏል፡፡
በሽኝቱ ስነ-ስርዓት ርዕሰ መስተዳደሩ ከልዩ ሃይል አባላቱ ጋር የሰንደቅ ዓላማ ርክክብ አድርገዋል።