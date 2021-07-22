“ከታላቁ የህዳሴ ግድብ አሁንም ዓይናችንን ለአፍታ አንነቅልም”… ሜጄር ጀኔራል ይልማ መርዳሳ

አዲስ አበባ፤ሐምሌ 15/2013(ኢዜአ) “ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ዓይናችንን ለአፍታ ሳንነቅል ደህንነቱን እየጠበቅን እንገኛለን” ሲሉ የኢፌዴሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጄር ጀኔራል ይልማ መርዳሳ ተናገሩ።
የኢፌዴሪ አየር ኃይል መንግስት በሚሰጠን ትእዛዝ መሰረት ሀገር ለማፍረስ በሚጥር የትኛውም ኃይል ላይ በሚፈለገው ቦታና ጊዜ ጥቃት ለመፈጸም ዝግጁ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል።
ሜጀር ጄኔራል ይልማ መርዳሳ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ የተከሰቱ የውጭ ጫናዎችና የውስጥ ትንኮሳዎች የኢትዮጵያ ወቅታዊ ፈተናዎች ሆነው ቆይተዋል።
“‘ኢትዮጵያ በቀጣናው ያላትን ተጽእኖ የማይፈልጉ የውጭ ኃይሎች ከውስጥ ባንዳዎች ጋር ተቀናጅተው የተለያዩ ጫናዎችን ሲያደርጉ ቆይተዋል” ነው ያሉት።
የእነዚህ ኃይሎች ዋነኛ ዓላማ የኢትዮጵያ ህዝብ በራሱ ወጪ እየገነባው ያለው የህዳሴ ግድብ በከንቱ ማስቀረት መሆኑንም አስረድተዋል።
ከዚህ አኳያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁ ለኢትዮጵያውያን ልዩ ትርጉም እንዳለው ጠቅሰው፤ ድሉ መንግስትና ህዝብ አንድ ሆነውና ተናበው ከሰሩ ምን መፍጠር እንደሚችሉ አመላካች መሆኑን አብራርተዋል።
የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛው ዙር ውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ በተለይ ሌት ተቀን ግድቡን እየጠበቀ ላለው የኢፌዴሪ አየር ኃይል ልዩ የደስታ ስሜት እንደፈጠረም ተናግረዋል።
አየር ኃይላችን በግድቡ ላይ ሊጋረጡ የሚችሉ “ውጫዊ ስጋቶችን ጠንቅቆ ይገነዘባል” ያሉት ሜጄር ጀኔራል ይልማ፤ በዚህም “ዓይናችንን ከግድቡ ላይ ለአፍታ ሳንነቅል ደህንነቱን የመጠበቅ ተልዕኳችንን እንወጣለን” ብለዋል።
መንግስት በትግራይ ክልል አገር ለማፍረስ ሲንቀሳቀስ በነበረው አሸባሪ ቡድን ላይ በወሰደው የህግ ማስከበር እርምጃ የኢፌዴሪ አየር ኃይል አበርክቶ ጉልህ እንደነበርም ነው ሜጄር ጀኔራል ይልማ መርዳሳ ያስታወሱት።
ለአገርና ህዝብ ጥቅም ዴንታ የሌለው ኃይል “አገር ለማፍረስ በተደጋጋሚ ሞክሮ አልተሳካለትም፤ አሁንም በሚችለው አቅም ሙከራ እያደረገ ይገኛል” ብለዋል።
በመሆኑም አየር ኃይሉ ከመንግስት በሚሰጠው ትእዛዝ መሰረት አገር ለማፍረስ የሚጥሩ ኃይሎች ላይ በየትኛውም ቦታ ጥቃት ለመፈጸም ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆኑንም ገልጸዋል።
የኢፌዴሪ አየር ኃይል የትኛውንም የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ከመቼውም ጊዜ በላቀ ቁመና እና ስነ-ልቦናዊ ዝግጅት ላይ እንደሚገኝም ሜጄር ጀኔራል ይልማ ተናግረዋል።
የመከላከያ ሰራዊት ከየትኛውም የፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ በሆነ መልኩ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት እንዲጠብቅ ተደርጎ መደራጀቱን የገለጹት ዋና አዛዡ፤ የኢፌዴሪ አየር ኃይል ከዚህ አኳያ የሰው ኃይል ግንባታን መሰረት ያደረገ ውጤታማ የሪፎርም ስራዎች መከናወኑን ተናግረዋል።
በለውጥ ስራዎች አመካኝነትም ወቅቱን የሚመጥን ብቁ የሰው ኃይል ማፍራት እንደተቻለ ጠቅሰው፤ የለውጥ ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል።
ኢትዮጵያውያን በየትኛውም ግዳጅ ላይ ለሚገኝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት እያደረጉት ያለውን ድጋፍ አድንቀው፤ ይህ ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሜጄር ጀኔራል ይልማ ጥሪ አቅርበዋል።